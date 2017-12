Prezență mai mare la proba de Matematică de la Evaluarea Națională

Pentru a monitoriza nivelul de pregătire al elevilor de-a lungul anilor, Ministerul Educației a introdus, în urmă cu 2 ani, Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii care au susținut evaluările sunt elevii claselor a VI-a, care au dat luni proba la Limbă și comunicare, iar marți, la Matematică și Științe. Dacă, la prima probă, aproape 1.000 de elevi din județul Constanța au absentat, fiind prezenți 5.454 de elevi din cei 6.314 înscriși, la Matematică și Științe au participat 5.913 copii de clasa a VI-a. Potrivit metodologiei de organizare a Evaluărilor Naţionale, rezultatele nu se afişează şi nu se trec în catalog. În schimb, profesorii trebuie să construiască planuri individualizate de învăţare pe baza cărora elevii să poată recupera materia. Rezultatele de la teste, precum şi planurile individuale sunt comunicate elevilor şi părinţilor individual, în condiţii de confidenţialitate.