Prima înfrângere în campionat pentru CVM Tomis

Meciul de pe teren propriu disputat vineri seară a adus și primul eșec din acest campionat pentru CVM Tomis Constanța. Campionii s-au înclinat cu scorul de 1:3 (18:25, 29:31, 25:13, 22:25) în fața medaliatei cu bronz din sezonul trecut, SCM U. Craiova, într-o partidă care a durat două ore și 10 minute și a contat pentru etapa a 4-a din Divizia A1 la volei masculin.

Victoria echipei oaspete este indiscutabilă: Craiova a fost echipa mai bună vineri seară, când a fost superioară la serviciu, la calitatea preluării și, mai ales, la blocaj (19-8!), singurul capitol la care Tomis a condus fiind procentajul de atacuri reușite (48% față de 41%), oltenii comițând 16 greșeli, față de numai 6 constănțenii. Cu preluarea asigurată de Mărieș, Ene și Klyamar, coordonatorul Bartha a putut să-și pună în valoare centrii, semnificativ fiind faptul că oaspeții au reușit 13 puncte prin atacuri ale centrilor, care au adăugat și 12 blocaje, față de șase atacuri și două blocaje în cazul gazdelor. La această ineficiență a centrilor s-a adăugat și ziua slabă a lui Ananiev, atât la preluare, cât și la atac.

Craiova a început excelent meciul jucat în Sala Sporturilor din Constanța și a controlat primul set de la un capăt la altul. Tomis a reacționat în actul secund, unul echilibrat și în care ambele echipe au avut ocazia să se impună. A fost 24:22, 25:24 și 26:25 pentru oaspeți, 27:26, 28:27 și 29:28 pentru gazde, apoi oltenii au fructificat a cincea minge de set de care au beneficiat. În setul al treilea a fost doar o echipă pe teren, cea gazdă, și publicul constănțean începea să spere că va vedea o victorie în cinci seturi a favoriților, după o partidă între două formații care, din patru meciuri oficiale susținute în acest sezon, în trei dintre ele au jucat câte cinci seturi! N-a fost să fie însă, pentru că oltenii au gestionat foarte bine ultimul set, în care au făcut diferența grație a două serii foarte bune la serviciu pentru Mihalj (de la 6:7 la 6:10 și de la 15:17 la 15:21). Semnificativă pentru tensiunea partidei este și confuzia antrenorului principal al Craiovei, Dănuț Pascu, acesta pornind către terenul advers la 8:6 pentru echipa sa, ca să schimbe terenurile, crezând că se află în setul 5 și nu în al patrulea!

Au evoluat formațiile: CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 2p - Yordanov 24p, Ragin 1p, Laza 5p, D. Pavel 21p (3 blocaje), Ananiev 12p, Skundric-libero (au mai jucat: Stancu 2p, Gotch, Muscină); Craiova (antrenori Dănuț Pascu și Claudiu Mitru): Bartha 2p - Lică 15p, Mihalj 12p (3 blocaje), Ghionea 14p (8 blocaje), Ene 10p, Klyamar 12p, Mărieș-libero (au mai jucat: Vîlcelean 5p, Cuciureanu 1p, Georgescu, Marciu).

Iată și celelalte meciuri din etapa a 4-a, toate fiind programate sâmbătă: VCM LPS Piatra Neamț - CSM București (ora 16.00); Tricolorul LMV Ploiești - Universitatea Cluj (ora 17.00); CSV Banatul Caransebeș - Dinamo București (ora 18.00); Arcada Galați - Știința Explorări Baia Mare (ora 18.00); Unirea Dej - ACSVM Zalău (ora 18.00).

Clasament: 1-2. Explorări Baia Mare și Banatul Caransebeș 9p (setaveraj: 9:1); 3. SCM U. Craiova 9p (12:7); 4. CVM Tomis Constanța 7p (10:8); 5. Tricolorul LMV Ploiești 6p (7:3); 6. ACSVM Zalău 5p (7:6); 7. CSM București 3p (4:6); 8-9. Unirea Dej și Arcada Galați 3p (5:8); 10. Dinamo București 1p (3:9); 11-12. U. Cluj și VCM LPS Piatra Neamț 1p (2:9).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Nu e ușor să vorbești după o astfel de înfrângere. Toată lumea e tristă pentru acest rezultat, dar trebuie să recunosc că azi nu meritam să câștigăm. Craiova a fost mai bună și o felicit. Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru eșec și să continuăm să muncim” - Boyan Yordanov (căpitan CVM Tomis).

„Nu ne așteptam să pierdem în această seară. Echipa din Craiova a prestat un joc colectiv destul de bun, iar noi am alternat momentele în care am jucat mai bine cu altele în care am dispărut din joc. Felicităm adversarul, azi a fost mai bun ca noi” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Constanța joacă de obicei foarte bine acasă și mă bucur că am reușit o victorie mare. Una foarte bună pentru moralul nostru, pentru că trebuia să luăm câte trei puncte și în etapele precedente. E o mare plăcere să bați campioana pe terenul ei și cred că merităm această victorie ” - Laurențiu Lică (căpitan SCM U. Craiova).

„Noi ne-am propus pentru meciul de la Constanța să facem un joc cât mai bun și trebuie să recunosc că echipa mea se mobilizează mai bine atunci când are adversari puternici în față. Cred că a fost un meci frumos, un meci disputat, în care noi am greșit mai puțin decât de obicei. Îi felicit pe băieți pentru dăruire și pentru dorința de a câștiga” - Dănuț Pascu (antrenor principal SCM U. Craiova).

