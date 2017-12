Primar verificat pentru ilegalitățile comise de predecesorul lui

Grea belea a picat pe capul angajaților Primăriei comunei Horia. Din cauza unei decizii executorii a Tribunalului Constanța, luată la finele lunii ianuarie, aproximativ 20 de persoane, foști și actuali angajați ai Primăriei, trebuie să returneze banii încasați în perioada 2008 - 2011 drept prime și recompense materiale. Primarul Gigel Sava spune că vina pentru situația în care se află salariații aparține exclusiv fostului edil Vasilica Matei (PDL). „În campania exectorală din 2008, Vasilica Matei a promis angajaților din Primărie că, dacă va fi aleasă, îi va umple de bani. Ceea ce a și făcut. Imediat după ce a fost instalată la Primărie, Matei a acordat fiecărui salariat câte 5.000 de lei. De atunci, angajații au primit bani, drept prime, constant, în special de Sărbători. Recompensele financiare erau între 300 și 500 de lei. Practic, se poate spune că fostul primar a folosit banii bugetului local pentru ”a-și cumpăra” aparatul administrativ local. ”Buba” s-a spart în 2012, la un control al Curții de Conturi, care a stabilit că sumele de bani au fost acordate ilegal”, a spus Sava. În total, cei 20 funcţionari ai Primăriei Horia trebuie să restituie 180.000 de lei. ”Este o situație destul de gravă pentru bieții funcționari, care nu au nicio vină în acest caz, deoarece vina este exclusiv a fostului primar, care este autorul moral al situației în care se găsesc angajații Primăriei. Culmea este că unii au de returnat și câte 10.000 de lei. În această situație se găsește și soția mea, care este angajat al Primăriei și care are de returnat 9.400 de lei. Culmea este că și eu am figurat pe statul de plată al Primăriei cu 1.000 de lei, deoarece eram viceprimar în acea vreme. Însă eu am returnat banii imediat ce am realizat că nu există cadru legal pentru o asemenea primă”, a puctat primarul. Întrebat de ce nu i-a explicat Vasilicăi Matei situația, actualul primar a spus că nu a avut o colaborare bună cu fostul edil PDL. ”În 2008 eu am fost ales viceprimar de majoritatea consilierilor. Între mine și Vasilica Matei a fost o colaborare doar pe bază de hârtii. Nu ne vorbeam”, a punctat Sava.

RECURSUL, SINGURA SALVARE Angajații Primăriei Horia mai au o șansă de a scăpa fără să returneze banii, făcând recurs la Curtea de Apel Constanța. ”Decizia Tribunalului, deși este executorie, nu e definitivă. Oamenii mai o fărâmă de șansă de a nu fi obligați să returneze banii. Conform legii, dacă e funcţionar public, îi facem un angajament de plată, fixează o rată lunară de restituire a sumelor. Pe mine m-a obligat Curtea de Conturi în 2012 să-i acționez în instanță pe funcționari, altfel mi se făcea dosar penal. Chiar îmi pare rău de oameni, eu cred că banii trebuie recuperați de la fostul primar Vasilica Matei”, a mai spus Gigel Sava. În situația funcționarilor se găsesc mulți bugetari din țară. Din fericire pentru mulți, dovada faptului că returnarea acestor bani este greșită a fost faptul că, anul trecut, Guvernul a amnistiat pensionarii, mamele și funcționarii care au primit bani de bună-credință, pe căile legale, și care nu au nicio vină că aceste sume le-au fost repartizate în afara legii.