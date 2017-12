Primarii de comune cer reevaluarea bugetelor

Anul 2010 a fost unul dificil pentru comuna Independenţa, care a avut ghinionul să nu poată profita de banii europeni, şi nu pentru că nu ar fi avut proiecte, ci pentru simplul fapt că funcţionarii de la autorităţile de management au alte reguli după care lucrează atunci când vine vorba despre finanţarea proiectelor. „Am anticipat încă din anul 2009, că 2010 va fi un an şi mai dificil, motiv pentru care am decis transferarea unor fonduri bugetare, care ne-au permis practic să funcţionăm ca şi primărie. Probleme nu am avut numai noi, ci şi alte comune din judeţul Constanţa şi din ţară, şi asta pentru că avem nişte bugete care nu ne permit să facem mai nimic. În acest sens, în cadrul structurilor asociative ale administraţiilor locale, şi mă refer aici la Asociaţia Comunelor, s-a cerut de mai multe ori o regândire a bugetelor pentru autorităţile locale. În primul rând considerăm că trebuie asigurat un buget real care să asigure în primul rând funcţionarea primăriilor. Apoi, bugetele comunelor trebuie să aibă un fond separat pentru dezvoltare, care să se stabilească în funcţie de mărimea comunei, şi nu în funcţie de numărul de locuitori”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că anul acesta ar fi dorit să poată face mai multe în ceea ce priveşte proiectele europene. „Noi ne-am făcut datoria, am făcut proiecte foarte bine documentate, dar care, din nefericire, au fost declarate eligibile şi nefinanţabile. Cei care au analizat aceste proiecte nu s-au gândit niciun moment că prin deciziile luate de ei ne-au pus pe noi, ca autorităţi locale, într-o reală dificultate, şi mă refer aici la partea financiară, pentru că banii pentru întocmirea acestor proiecte au fost luaţi de la alte capitole bugetare, pe care acum le avem descoperite. Sunt total nemulţumit de ceea ce s-a întâmplat, dar din păcate nu avem ce face”, a spus Gâscan.