Primarul Constanţei, înzăpezit şi fără semnal la telefon!

Primarul Constanţei a rămas înzăpezit şi fără semnal la telefon! Căci altfel nu ne putem explica cum de a reuşit să piardă lupta cu zăpada anunţată de câteva zile de specialiştii ANM. Probabil că, ignorând sfaturile poliţiştilor, a pornit la drum şi a rămas înzăpezit pe undeva, fără semnal la telefon şi poate şi fără baterie.

Pe străzile Constanţei este haos, s-a format deja un strat periculos de polei, zeci de maşini au rămas înzăpezite din cauza stratului gros şi afânat de omăt, autobuzele circulă cu întârzieri cutremurătoare pentru cei care trebuie să le aştepte în staţii, iar nămeţii, oricât ar bucura privirile şi sufletul copilului interior, sunt în largul lor, în plină stradă. Sau bulevard. Varianta este blocată cu tiruri înzăpezite, căci aici nici măcar o singură lamă nu a intrat. Se înoată la propriu în zăpadă, la fel şi pe Brătianu. Ştim, bate vântul şi nu se poate interveni – este una dintre replicile autorităţilor pe care am auzit-o în anii trecuţi. Dar cu materiale antiderapante se poate da, căci o asemenea acţiune nu poate fi împiedicată de vânt. Până la această oră însă, nu s-a întâmplat nimic în acest sens, iar prognozele meteo indică o prelungire a codurilor de vânt şi ger. Aşadar, dacă autorităţile nu se mişcă – şi nu se mişcă – vom avea un strat consistent de gheaţă pe şosele, peste care se va aşeza un alt strat consistent de zăpadă bătătorită şi, în cele din urmă, îngheţată. Este momentul să înceapă să cedeze infrastructura ENEL, pentru ca echipele de intervenţie să spună (potrivit experienţei de anul trecut): „noi suntem la faţa locului, dar nu putea intra pe stradă”. Apoi a urmat un şir lung de ridicări din umeri şi mai multe familii de constănţeni au stat fără curent şi, implicit, fără căldură, câteva zile. Mai departe, completaţi din experienţa personală. Suntem convinşi că este nefericit de bogată.

De ce este atât de complicat să ne comportăm cetăţeneşte şi să facem treaba pentru care suntem plătiţi din banii contribuabililor? Aceasta este o întrebare care îşi va găsi răspunsul în ultimul an de mandat – de obicei aşa se întâmplă – şi care ne-ar putea duce la gândul la faptul că zăpada are culoare politică. Dar nu are, nu?