Primarul din Techirghiol rămâne în arest preventiv

05:28:16 / 20 Noiembrie 2015

primaru

Nu il mai sătura dracu am cumpărat 400m pămint in Techirgiol cind mam dus sa plătesc inpozitu surpriză trebuia să platesc 300 de lei ce reprezenta o taxă că am cumpărat pămint in acea localitate pe cită vreme inpozitu era doar 1 leu pe an. Eu am cumpărat de la un particular sau localitatea este proprietatea primarului?