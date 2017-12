Primele emoţii pentru FC Viitorul Constanţa

Proaspăt promovată în elita fotbalului românesc, FC Viitorul Constanţa va avea, astăzi, primul contact cu Liga 1. La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal din Bucureşti se va desfăşura, de la ora 11.00, tragerea la sorţi în vederea stabilirii programului sezonului competiţional 2012-2013 al Campionatului Naţional de Fotbal Liga 1. Clubul constănţean va fi reprezentat de preşedintele Paul Peniu. „Bucuroşi le-om duce toate... indiferent de adversarul pe care ni-l vor rezerva sorţii în prima etapă. Orice meci va fi însă greu pentru noi, pentru că suntem o formaţie nou-promovată, tânără, şi cu siguranţă nu am dori să întâlnim în primul meci, pe teren propriu, pe CFR Cluj, FC Vaslui sau o altă formaţie din primele cinci din campionatul trecut. Am dori să jucăm împotriva unei formaţii de mijlocul clasamentului, mai ales că aproape sigur nu vom putea juca pe propria arenă în prima etapă. Am avea o şansă în plus“, a declarat Peniu. Conform regulamentului, echipele nou-promovate vor evolua pe propriul teren în prima rundă a noului sezon, însă la arena proprie a Viitorului se lucrează din greu încă şi este puţin probabil ca lucrările să fie finalizate până pe 20 iulie, data disputării primei etape.

CANTONAMENT ÎN AUSTRIA. FC Viitorul Constanţa şi-a fixat singurul stagiu de pregătire din străinătate, acesta urmând să aibă loc în perioada 26 iunie - 12 iulie, în Austria, la “Thermenhotel Kurz” din Lutzmannsburg, localitate în apropiere de Viena. Echipa pregătită de Cătălin Anghel va susţine patru sau cinci partide de verificare, toate împotriva unor adversari din primul eşalon. „Acolo vor fi formaţii din Ungaria, Rusia, Ucraina, Austria, Olanda şi Germania. În perioada următoare vom şti cu exactitate adversarii pe care îi vom întâlni“, a mai precizat Peniu. La revenirea la Constanţa, FC Viitorul va disputa un meci de prezentare înaintea începerii campionatului.

PREFERINŢELE PENTRU ARENĂ. În cazul în care lucrările de la terenul principal al Bazei Sportive de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu nu va fi finalizat la timp, conducerea Viitorului trebuie să decidă locul de disputare a meciului din prima etapă. „Dacă nu vom termina lucrările la propriul stadion, preferinţele noastre sunt în această ordine: Arena Naţională, stadionul Steaua, stadionul Astra din Ploieşti sau stadionul din Buzău. Singura cerere este pentru stadionul Astra, care există şi în dosarul de licenţiere. În rest nu am făcut niciun demers, pentru că este încă devreme. Mai este aproape o lună şi jumătate până la începerea sezonului. Avem timp pentru a vedea care sunt oportunităţile“, a precizat Peniu.