Primele sancţiuni împotriva Iranului vor împiedica accesul la tehnologia civilă

Primele sancţiuni ce vor fi impuse Iranului dacă nu îşi suspendă programul nuclear vor avea ca scop împiedicarea accesului la tehnologii civile, care ar putea ajuta la obţinerea de arme atomice, a afirmat subsecretarul de Stat pentru Politică, Nicholas Burns, în faţa congresmenilor. Acesta a adăugat că cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite sînt de acord să se înceapă cu astfel de sancţiuni. Nicolas Burns, care a fost principalul negociator american la discuţiile cu aliaţii privind modul şi momentul sancţionării Iranului, a mai precizat că Statele Unite ar putea acţiona rapid dacă regimul de la Teheran refuză să îşi suspende activităţile nucleare, aşa cum a cerut Consiliul de Securitate.

Statele Unite doresc totuşi să ofere Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă, Javier Solana, mai mult timp pentru negocierile cu Iranul, însă marile puteri vor fi de acord cu aplicarea de sancţiuni dacă nu va suspenda activităţile nucleare. Nicolas Burns a refuzat să precizeze însă cît timp Statele Unite, principalul susţinător al aplicării sancţiunilor, sînt dispuse să aştepte ca negocierile dintre Javier Solana şi Ali Larijani să producă rezultate, însă a declarat că marile puteri au stabilit un termen-limită. China, Rusia şi unii aliaţi europeni s-au declarat sceptici în prinvinţa eficienţei măsurii de a impune sancţiuni. Preşedintele francez, Jacques Chirac, se opune chiar unui termen-limită pentru adoptarea unor sancţiuni, precizînd că negocierile ar trebui să-şi urmeze cursul.

Preşedintele Iranului, Mahmud Ahmadinejad, insistă, într-un interviu difuzat de ediţia online a revistei "Time", că lumea nu are nevoie de noi războaie, subliniind că ţara sa nu trebuie să ceară permisiunea puterilor occidentale pentru continuarea programului nuclear. Liderul regimului islamist conservator a făcut aceste declaraţii cu o zi înainte de deplasarea la New York, unde a participat la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. George W. Bush şi Mahmud Ahmadinejad s-au contrazis vehement în cadrul celei de-a 61-a Adunări Generale a Naţiunilor Unite, prin două discursuri ce au avut loc la cîteva ore distanţă unul de altul. Cum era de aşteptat, cei doi lideri s-au evitat la reuniunea de la New York.