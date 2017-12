Primul eșec al sezonului pentru CS Năvodari

07:43:51 / 29 Martie 2016

ATLETIC 2 MAI

SINGURA INFRANGERE DE PANA ACUM A FORMATIEI DIN NAVODARI SI PROBABIL ULTIMA , CINE A VAZUT MECIUL POATE CONFIRMA FIINDCA A FOST UN JOC FRUMOS DESFASURAT IN LIMITELE SPORTIVITATII SI FAYR-PLAYULUI CU UN ARBITRAJ PE MASURA BRIGADA CONDUSA DE MARIAN STEFANESCU DAND DOVADA DE PROFESIONALISM , UN JOC DE CALITATE MULT PESTE MEDIA CAMP. JUDETEAN. IN CALITATE DE CONDUCATOR AL ECHIPEI DIN 2 MAI FELICIT ECHIPA DIN NAVODARI PENTRU JOCUL PRESTAT SI-I UREZ SUCCES DE PE ACUM IN LIGA 4-A , DE ASEMENEA FELICIT ECHIPA MEA CARE A DAT DOVADA DE SERIOZITATE DORINDU-SI SA INVINGA LIDERUL SERIEI CEEA CE A SI REUSIT. MULTUMESC JUCATORILOR PENTRU EFORTUL FACUT SI AM DAT INCA O DATA DOVADA CA ACOLO UNDE SE MUNCESTE CU PASIUNE SI PROFESIONALISM REZULTATELE NU INTARZIE SA APARA. REMARC DE ASEMENEA APORTUL JUCATORILOR CU MARE EXPERIENTA (FARA A DA NUMELE LOR) CARE A FACUT INTRADEVAR DIFERENTA IN MOMENTELE CHEIE ALE JOCULUI. OPINIA MEA ESTE CA DACA AR EXISTA O SUSTINERE DIN PARTEA PRIMARIEI AM PUTEA FACE CU ADEVARAT PERFORMANTA.