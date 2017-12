Printre sacii cu cărbuni, zeci de mii de pachete cu ţigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud, au descoperit într-o autoutilitară, condusă de către un cetățean român, aproximativ 35.000 de pachete cu ţigări de contrabandă.

În data de 28.09.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud, au desfăşurat o acţiune pe raza judeţului Constanţa în vederea combaterii traficului cu ţigări de contrabandă. Astfel, au identificat în trafic, pe raza localității Crucea, județului Constanţa, o autoutilară marca Peugeot, înmatriculată în România, condusă de cetățeanul român L.C., în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul pe raza județului Constanța, despre care existau informații că este implicat în activităţi de contrabandă. În urma verificării mijlocului de transport, în compartimentul marfă au fost descoperite, ascunse printre saci cu cărbuni, zeci de mii de pachete de țigări. Ca urmare a celor constatate, autoutilitara și persoana în cauză au fost conduse la sediul Gărzii de Coastă, în vederea efectuării unui control amănunțit. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 34.980 de pachete cu ţigări (699.600 țigarete), în valoare de 350.000 lei, marca Ashima, fără marcaje fiscale, care a fost ridicată în vederea confiscării.

De asemenea, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-a procedat la indisponibilizarea autovehiculul în valoare de 10.000 euro, precum și a sumei de 3.500 lei, gasită asupra persoanei in cauză, până la finalizarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă – colectarea, deţinerea, producerea, transportul prelucrarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.