Problemele din penitenciare, discutate de Guvern

Revendicările angajaţilor din penitenciare urmează să fie discutate în următoarea şedinţă a Guvernului. Aceasta a fost concluzia discuţiilor purtate ieri de sindicalişti cu premierul Emil Boc şi ministrul Muncii, Marian Sârbu. La finalul întîlnirii, preşedintele Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, a declarat că apreciază deschiderea guvernanţilor pentru discuţii, dar că nu renunţă la protestele anunţate, respectiv pichetarea Ministerului Justiţiei în 15 iulie şi declanşarea grevei de avertisment în 30 iulie. Amintim că salariaţii penitenciarelor din întreaga ţară au intrat marţi, în grevă japoneză. Aceştia au purtat banderole albe pe mîini, în semn de protest faţă de problemele cu care se confruntă la ora actuală sistemul din care fac parte: subfinanţarea, condiţiile grele de lucru, refuzul autorităţilor de a-şi onora obligaţiile legale şi lipsa de transparenţă decizională şi de colaborare cu organizaţiile sindicale. Concret, sindicaliştii au explicat că sistemul penitenciar are, în momentul de faţă, un deficit de 112 milioane de lei (15% din buget), bani care ar fi necesari pentru plata unor facturi la utilităţi. Aproximativ 25 de penitenciare au primit, la începutul anului, somaţii de încetare a asigurării unor utilităţi în caz de neplată a facturilor, a explicat Dumitraşcu. În plus, spun reprezentanţii sindicatelor, condiţiile de lucru în penitenciare sînt „degradante şi umilitoare”, riscurile înfruntate de paznici şi bolile pe care aceştia le-ar putea dezvolta în timpul muncii sunt ignorate de autorităţi, iar „protecţia este doar un text în lege”, se arată într-un document de presă ce cuprinde revendicările sindicaliştilor. Aceştia spun că Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) au promovat măsuri fără consultarea sau anunţarea organizaţiilor sindicale, în absenţa unor evaluări corecte. Un exemplu ar fi reprofilarea penitenciarelor, măsură ce a necesitat majorarea cheltuielilor de funcţionare. Ştefan Teoroc, preşedintele Sinidactului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP), s-a declarat deranjat de faptul că angajaţii penitenciarelor sînt consideraţi „bugetari de lux”, în condiţiile în care salariul de bază este de 1.700 de lei pe lună. El a explicat că, în contextul crizei economice, sindicaliştii nu cer neapărat plata salariilor de merit sau a primelor, dar vor o compensare pentru orele suplimentare pe care sînt nevoiţi să le efectueze. Potrivit legii, acest lucru se poate face prin acordarea de timp liber sau a unor sporuri. „Noi am fi de acord cu timp liber, dar aşa ceva nu e posibil. Poate dacă s-ar ocupa posturile vacante din sistem şi s-ar găsi modalităţi de plată a salariilor”, a spus Teoroc. Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) a anunţat că este dispusă să discute cu sindicaliştii, precizînd că instituţia „depune eforturi deosebite” pentru a le satisface acestora cererile „legitime”.