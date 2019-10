Prof. dr. Olga Duțu, un model sărbătorit de tânăra generație

Momente emoționante pentru Educația constănțeană! Foști elevi, cadre didactice și colaboratori s-au întâlnit în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ din Constanța pentru a omagia activitatea unui dascăl de renume - prof. dr. Olga Duțu, un model pentru tânăra generație. La eveniment au participat conf. univ. Elena Frâncu și dr. Costin Scurtu, director al Muzeului Naţional Militar „Regele Ferdinand I” Filiala Constanţa.

Fost profesor de Limba și literatura română și director al Liceului Pedagogic din Constanța, inspector școlar general, scriitor, Olga Duțu este reprezentarea unei povești de succes despre educație și formare profesională.

Acțiunea s-a înscris în cadrul concursului național pentru licee Euroscola 2019-2020, ediția a XII-a, la care participă 24 de elevi și 2 profesori coordonatori de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța. Concursul este lansat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

Întâlnirea a fost deschisă de prof. dr. Anamaria Ciobotaru, director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, care a vorbit despre activitatea prof. dr. Olga Duțu în cadrul instituției. „Colegiul nostru este foarte legat de dumneavoastră, vă iubim foarte mult. Dumneavoastră ați făcut enorm pentru această instituție, după ce n-ați mai fost în această instituție. Ați scris despre ea, ați păstrat vie memoria în comunitatea locală și ați continuat demersul pe care l-ați început în instituția noastră. Este foarte important în societatea în care trăim, aflată în permanentă schimbare, să ne raportăm la modele adevărate. Cu siguranță cei 24 de elevi și cei 2 profesori care coordonează activitatea în cadrul colegiului s-au gândit foarte bine să transpună în plan real deviza „Educația schimbă vieți”, găsind un model care a schimbat destine nu numai în Dobrogea, ci și în România, în persoana doamnei profesor Olga Duțu”, a declarat prof. dr. Anamaria Ciobotaru.

Ecaterina Radu, director al Grădiniței cu Program Prelungit „Azur”, Cristina Dragomir, director executiv adjunct al Directiei Tehnic Administrativ din cadrul Primăriei Constanta și conf. univ. dr. Roxana Topor în cadrul Universității Spiru Haret au vorbit, în calitate de foste eleve, despre modul în care întâlnirea cu acest dascăl de seamă le-a schimbat viața.

Emoționată, Olga Duțu le-a adresat elevilor un mesaj de susținere. „Vreau să fiți mândri că sunteți elevii acestui liceu, primul din Constanța, și continuați tradiția atâtor generații din 126 de ani de existență - răspândiți frumosul, binele și respectul pentru ființa umană. Sunt foarte fericită că acest colegiu din Constanța se situează astăzi la nivel national la exigențele învățământului modern. Este o echipă excepțională, dinamică și foarte bine pregătită profesional, care are esența necesară oricărui dascăl, și anume iubirea pentru copii”, a declarat prof. dr. Olga Duțu.

Campania „Flying to the future through education” invită elevii și membrii comunității să conștientizeze rolul esențial pe care educația îl are pentru oricare tânăr. Scopul proiectului este să creeze experiențe educaționale autentice, care să le asigure tinerilor un parcurs profesional de succes.

Euroscola reunește în fiecare an liceeni din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.