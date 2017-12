Profesorul Țarălungă și-a depus demisia de la ”Ovidius”

11:37:40 / 02 Februarie 2015

PTR POLITIE

Are dreptate nr 3....LILIOS trebuie si ea arestata,,si veti descoperi multe nereguli....este cea mai mare spagara,,,si este in stare de absolut orice ptr bani.....si-a schimbat masina...are Audi A3 alb nou...CT--LIL...,are vreo 7 proprietati....etc,etc,etcToata lumea stie ca banii stransi de ea ,ajungeau la TARALUNGA....Asa ca DNA-UL,faceti lumina si arestati-o si pe ea...este CEA MAI LACOMA FEMEIE DUPA BANI...si are legatura cu TARALUNGA