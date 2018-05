Programul ultimei etape din play-off-ul Ligii 1 la fotbal

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni, pe site-ul oficial, programul întâlnirilor din etapa a 10-a a play-off-ului, ultima a campionatului. Astfel, partidele FCSB - Astra Giurgiu şi CFR Cluj - FC Viitorul Constanța, care pot stabili campioana, se vor disputa duminică, 20 mai, de la ora 20.45. Meciul CSM Poli Iași - CS Universitatea Craiova va avea loc vineri, 18 mai, de la ora 20.45.

Vineri, 11 mai, de la ora 21.45, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul va susține ultimul joc pe teren propriu din actualul sezon, urmând să primească vizita formației CSM Poli Iași.

Iată și care este programul următoarelor trei etape din play-out-ul Ligii 1, lupta pentru evitarea retrogradării devenind din ce în ce mai interesantă

Etapa a 10-a

Marţi, 15 mai

ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe - ACS Poli Timişoara

ora 21.00: Juventus Bucureşti - Dinamo Bucureşti

Miercuri, 16 mai

ora 18.30: FC Botoşani - Concordia Chiajna

Joi, 17 mai

0ra 20.45 Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari

Etapa a 11-a

Vineri, 18 mai

ora 18.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Juventus Bucureşti

Sâmbătă, 19 mai

0ra 21.45: Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti

Duminică, 20 mai

ora 17.00: FC Voluntari - FC Botoşani

Luni, 21 mai

ora 20.45: ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş

Etapa a 12-a

Marţi, 22 mai

ora 20.45: Juventus Bucureşti - Concordia Chiajna

Miercuri, 23 mai

ora 20.45: Dinamo Bucureşti - FC Voluntari

Joi, 24 mai

ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - Sepsi Sf. Gheorghe

ora 21.00: FC Botoşani - ACS Poli Timişoara

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.