Proiect de alimentare cu apă potabilă la Saligny

Una dintre administraţiile locale constănţene care s-au grăbit să profite de oportunitatea oferită de Guvern pentru dezvoltarea infrastructurii, prin Ordonanţa 7/2006, este cea din comuna Saligny. Pentru că localitatea se confruntă cu problema alimentării cu apă potabilă, dar şi cu cea a drumurilor şi zonelor inundabile, autorităţile locale au lucrat la realizarea unor proiecte de anvergură pentru localitate. Deja un proiect a fost depus la Guvern, în baza Ordonanţei 7/2006 şi, dacă va fi aprobat, în comuna Saligny se vor demara lucrările pentru o reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat a celor trei localităţi arondate din punctul de vedere administrativ: Saligny, Ştefan cel Mare şi Faclia. “Reţeaua existentă este extraordinar de veche. Pînă acum am făcut orice ne-a stat în putinţă ca aceasta să funcţioneze. Am supravieţuit cum am putut, dar era cazul să facem ceva mai mult“, a declarat primarul Gabriel Tătulescu. Edilul şef a mai spus că dacă proiectul va fi aprobat, în cele trei localităţi vor fi instalaţi peste 20 de km. de conductă. Primarul a adăugat că fondurile necesare pentru aceste proiect ating valoarea de 40 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă plafonul maxim pe care îl pot solicita autorităţile locale dintr-o comună. Gabriel Tătulescu a mai spus că pentru problema drumurilor şi zonelor inundabile în perioadele ploioase ale anului, va încerca să contracteze fonduri pentru amenajarea unui canal colector.