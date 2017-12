PSD a semnat contractul de consultanţă cu “Benenson Strategy Group”

Preşedintele PSD Mircea Geoană a declarat, marţi seara, ca partidul său are “discuţii avansate” cu o companie de profil din Statele Unite pentru asigurarea serviciilor de consultanţă în campaniile electorale din acest an. “Este o discuţie avansată în vederea asigurării acestor servicii şi sperăm să perfectăm detaliile”, a precizat Geoană, referindu-se la Benenson Strategy Group, o companie considerată a avea un rol major în succesul campaniei electorale a preşedintelui SUA, Barack Obama. Întrebat de ce PSD a optat pentru consultanţi americani în perspectiva campaniilor pentru Parlamentul European şi pentru prezidenţiale, Geoană a arătat că social-democraţii se vor folosi de perspectiva externă şi experienţa profesioniştilor în campanii electorale: “Am avut consultanţi străini din 1992 încoace. Cred că puţină perspectivă externă şi experienţă de la cei care fac campanie profesionistă nu strică, dar asta nu înseamnă că se substituie comunicării interne şi modului în care comunicăm cu românii”. Liderul PSD a mai spus că apelul la consultanţi străini este ceea ce face un partid serios de fiecare dată cînd în joc este o miză importantă. El a arătat că formaţiunea sa a avut şi consilieri britanici, israelieni şi americani şi că nu vede de ce e mare discuţie în jurul acestui subiect. La rîndul său, secretarul general interimar al PSD, Valeriu Zgonea, a declarat, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al partidului că PSD a semnat contractul de consultanţă cu compania americană Benenson Strategy Group, care are în vedere profesionalizarea comunicării partidului cu grupurile sale ţintă: “Consultanţii au fost deja în România. Echipa care lucrează cu noi lucrează şi cu Gordon Brown în Marea Britanie, lucrează pentru partidele de stînga din Europa, din lume. Această companie va lucra direct cu grupul de strategie politică, adică cu Iliescu, Năstase, Hrebenciuc, Dragnea, Geoană şi Nica”. Zgonea a arătat că o companie de consultanţă precum Benenson Strategy Group nu face contracte mai devreme de 12 luni de la data alegerilor, iar faptul că a acceptat să lucreze cu PSD arată mesajul clar că la nivelul companiei se crede că Mircea Geoană va fi noul preşedinte al României. El a menţionat că PSD are, de asemenea, şi foarte mulţi consultanţi români cu care lucrează. După şedinţa BPN, Zgonea a declarat că sloganul partidului pentru campania privind alegerile europarlamentare este “Alege bine!”. El a arătat că, săptămîna viitoare, va fi convocat Consiliul Naţional al PSD pentru a susţine propunerea BPN şi CN ca Mircea Geoană să fie candidatul PSD la Preşedinţie. Totodată, la Consiliul Naţional de săptămîna viitoare va fi prezentată echipa de candidaţi, a căror lansare se va face cu acest prilej.