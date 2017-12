Ministerul Administraţiei şi Internelor a făcut o analiză a declaraţiilor de apartenenţă politică depuse de oficialii administraţiei locale, rezultatul fiind acela că PSD are cei mai mulţi primari din ţară. În Alianţă, PNL şi PD au 47% din primarii României, cu 7% mai mult decît PSD, însă luate separate, cele două partide sînt surclasate de social-democraţi. “Avem acum o situaţie clară a apartenenţei politice a primarilor. Astfel, Partidul Social Democrat are 1.252 de primari, adică 40% din numărul total, Partidul Democrat are 790 (26%), Partidul Naţional Liberal are 647 (21%), iar restul au 208 primari. Aici avem independenţii, care sînt în număr de 103, Partidul Conservator, cu 81 de primari, Partidul Noua Generaţie, cu 12, şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, tot cu 12”, a declarat, sîmbătă, la Galaţi, secretarul de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Mircea Toader. Pe judeţe, estul României este condus cu preponderenţă de social-democraţi, iar vestul, de liberali şi democraţi. De exemplu, judeţul Vrancea are 51 de primari PSD, 14 de la PNL şi 8 de la PD, Galaţiul are 23 de la PSD, 17 de la PD şi 12 de la PNL, în timp ce judeţul Alba are 34 de primari democraţi, 26 liberali şi 12 social-democraţi.