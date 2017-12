PSD Constanţa a cîştigat Cupa “PSD-Parlamentul European 2009“ la minifotbal

Pe terenul ENB din staţiunea Mamaia (zona “Butoaie“) s-a desfăşurat, sîmbătă, Cupa “PSD-Parlamentul European 2009“ la minifotbal. La capătul unor jocuri atractive, cu răsturnări spectaculoase de situţie în unele cazuri, trofeul a revenit echipei organizaţiei municipale PSD Constanţa. Pe locul secund s-a situat TSD Constanţa, iar pe treapta a treia PSD Mangalia. Avîndu-i în teren pe foştii divizionari A Stelian Carabaş şi Mihai Georges (ex-FC Farul), pe Mihai Guliu (ex-Delta Tulcea), Ion Ionescu (ex-Cimentul Medgidia) şi cu un atacant, viceprimarul Gabi Stan, care nu iartă din situaţii de unu la unu cu portarul, organizaţia municipală PSD Constanţa a început în forţă turneul, învingînd în sferturile de finală, cu 7-1, echipa PSD Cernavodă. În acest joc, viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, a cîştigat practic de unul singur partida, reuşind şase goluri. A urmat un succes extrem de greu, 3-2 cu Colegiul PSD Năvodari, iar în marea finală s-a impus cu 6-2 în faţa TSD Constanţa. Golgeterii turneului au fost Gabi Stan (PSD Constanţa) şi Alex Ribalcă (TSD Constanţa), ambii cu cîte 7 goluri. “Ar fi bine să se facă mai des astfel de competiţii, cu tineri din tot judeţul, ca să existe dorinţa de a cîştiga. Pe viitor vrem să facem şi o echipă care să poată evolua pe un teren de fotbal de dimensiuni normale. La acest turneu, cel mai greu meci a fost în semifinale, cu echipa din Năvodari, şi cred că ei meritau să joace finala. S-au apărat foarte bine, simţeam că nu am spaţii să mă desfăşor. Apoi, finala a fost la discreţia noastră. După cele şase goluri în prima partidă, am jucat apoi mai mult pentru a crea spaţii coechipierilor, pentru exista culoare de pătrundere, de aceea am mai înscris doar un gol“, a declarat Gabi Stan. Printre cei aflaţi în tribune s-au numărat şi viceprimarul Decebal Făgădău şi Mariana Ilie, primarul oraşului Cernavodă. La această ediţie organizată de PSD Cosntanţa au avut loc şi două concursuri inedite: Alexandra Hirina (PSD Constanţa) a cîştigat concursul de goluri de la mijlocul terenului, în timp ce în concursul băieţilor cupa a fost adjudecată de Traian Neacşu (PSD Mangalia) acesta nimerind de cele mai multe ori bara transversală de la centrul terenului. Iată rezultatele complete ale celei de-a II-a ediţii a Cupei “PSD-Parlamentul European“- sferturi: PSD Năvodari (Deputaţi 1) - Cumpăna (D6) 4-0, TSD Constanţa - Eforie (D7) 5-0, Mangalia (D5) - Murfatlar (D4) 4-2, PSD Constanţa - Cernavodă 7-1; semifinale: PSD Constanţa - Năvodari 3-2, TSD - Mangalia 3-0; finala: PSD Constanţa - TSD 6-2. Partidele au fost arbitrate de constănţenii Florian Chipău şi Laurenţiu Ciuchiţă.