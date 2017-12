“PSD nu are acelaşi drum cu PNL”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a acordat un interviu unei agenţii de presă în care vorbeşte despre clarificarea relaţiei cu PNL, despre nevoia de unitate şi linişte în partid, înaintea unei lungi perioade electorale. Geoană spune că va avea o întrunire informală cu vicepreşedinţii partidului, în care se vor lua în discuţie priorităţile în noua sesiune parlamentară, pregătirile pentru alegerile europene, dar şi poziţionarea politică strategică a partidului pe termen scurt şi mediu. Liderul PSD s-a arătat mulţumit că partidul a iniţiat legea pensiilor, legiferînd şi impunînd Guvernului cea mai mare creştere a pensiilor de după 1989: “Reintroducerea subvenţiilor pentru agricultură, extinderea acordării de medicamente gratuite şi compensate sau creşterea salariilor profesorilor reprezintă alte acţiuni ale PSD cu efecte directe asupra nivelului de trai al românilor”. Liderul social-democrat arată însă că aceste succese sînt umbrite de percepţia că PSD susţine un guvern slab şi nepopular, “fiind asociaţi în mentalul public la actul guvernării“. Mai mult, Geoană a anunţat că social-democraţii vor pregăti şi alte iniţiative cuprinse în programul „România Socială” pentru sesiunea de toamnă a Parlamentului: TVA redus pentru alimente, subvenţionarea chiriilor pentru tinerii cu venituri mici, sprijin pentru mame şi familii. Dezbaterea bugetului de stat pentru 2008 va prilejui prezentarea unei schiţe alternative de buget social-democrat. În ceea ce priveşte alegerile europarlamentare, Geoană spune că PSD nu va merge pe strategia campaniei negative. În schimb, “mă aştept ca PD să-şi scoată arsenalul de mizerii şi injurii, dar eu cred că primii parlamentari europeni ai României trebuie aleşi în urma unei campanii civilizate. Cel mai important este să avem parlamentari europeni care ştiu să se descurce în labirintul de la Bruxelles pentru a aduce avantaje României. Iar noi avem, de departe, cei mai buni oameni pentru treaba aceasta. Asta nu înseamnă că nu vom marca faptul că, după trei ani de guvernare de dreapta, România a avut un prim an de după aderare complet ratat, cu o rată penibilă de absorbţie de fonduri europene şi cu o prestaţie lamentabilă în postura de nou membru al Uniunii”. Geoană este conştient că va fi greu pentru orice partid să guverneze singur, însă recunoaşte că “va fi şi mai greu să se guverneze în coaliţie. Dacă nu ne vom afla în această situaţie ideală, de a guverna singuri, PSD va face alianţă doar cu partidele care acceptă schimbarea filosofiei de guvernare a ţării de la dreapta la stînga, cu tot ce înseamnă ea: politici sociale coerente, investiţii publice masive în infrastructură, locuinţe, modernizarea satului românesc”.

“Guvernul liberal nu are din partea noastră nicio poliţă de asigurare”

Liderul PSD a făcut şi o radiografie a actualei relaţii a partidului cu liberalii: “Ei sînt la putere, noi în opoziţie. Noi avem mai multă forţă în Parlament şi ne folosim de acest avantaj pentru a impune legile noastre, pe care le considerăm de maxim interes pentru cetăţeni. Ei au obligaţia să le aplice. Nu este o relaţie politică fundamentată pe acorduri, pe înţelegeri, pe protocoale. Alţii au făcut alianţe şi au ajuns să se fugărească prin tribunale”. În opinia sa, după cîteva luni de guvernare, Guvernul Tăriceanu II este astăzi mai fragil ca oricînd: “Guvernul liberal nu are din partea noastră nicio poliţă de asigurare şi nu sîntem dispuşi să cauţionăm un guven slab şi neperformant în absenţa punerii în practică a adevăratelor priorităţi ale ţării: creşterea pensiilor şi a salariilor, investiţii masive în educaţie şi sănătate, o mai bună absorbţie a fondurilor europene, descentralizare reală şi profundă. PSD nu are acelaşi drum cu PNL”. În ceea ce priveşte PD, liderul PSD spune că, de fapt, acesta “face ceea ce a exersat încă din 1996: stă la putere atît timp cît poate să facă afacerile cele mai bune şi îşi umple buzunarele, apoi ameninţă că trece în opoziţie, după care începe să ţipe ca din gură de şarpe: uite hoţu’! Ceea ce visează d-l Boc este să fie la putere pentru a-şi servi clienţii politici, dar să fie şi în opoziţie ca să nu piardă voturi.” În schimb, Geoană a precizat că pentru proiectele importante pentru ţară, cum ar fi legea votului uninominal sau încheierea unui Pact Naţional pentru Educaţie, social-democraţii vor fi deschişi la colaborare cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu PD. În opinia sa, “principala problemă a PD este supra-dependenţa de Traian Băsescu, care are propria agendă şi care, prin dominaţia absolută asupra PD, îi împiedică să se dezvolte ca un partid independent”.