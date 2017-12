Puştii Academiei Hagi, contribuţie decisivă la calificarea României în Turul de Elită

Dacă naţionala de fotbal seniori a României a clacat din nou în tentativa de calificare la un turneu final, naţionala de juniori under 19 este la un pas de calificare între cele mai bune formaţii ale Europei. Reprezentativa pregătită de Ovidiu Stângă s-a calificat de pe prima poziţie la Turul de Elită al CE din 2012 (găzduit de Estonia) după ce a câştigat primul tur de calificare din Suedia: 2-1 cu Italia (goluri Stănescu şi Gavra), 3-0 cu Azerbaidjan (trei goluri Gavra) şi 0-0 cu ţara gazdă, Suedia. Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a avut cinci jucători la acest turneu: Alexandru Buzbuchi şi George Şerban - portari, Ionuţ Puţanu (fundaş), Bogdan Ţîru (mijlocaş defensiv) şi Cristian Gavra (atacant). Revenit la Constanţa, fostul căpitan al tricolorilor under 17 de la CE din acest an, acum căpitan la naţionala under 19, Bogdan Ţîru, explică de ce rezultatele nu sunt întâmplătoare.

„Secretul nostru este că ne pregătim foarte bine, iar acest lucru s-a văzut şi pe teren. Sperăm ca uşor-uşor să ajungem şi la naţionala de seniori. Faţă de naţionala de seniori, noi ne dorim mai mult, vrem să ajungem cât mai repede la un nivel foarte înalt, asta cred că este diferenţa. Ştefan Iovan ne-a urmărit şi deja ne-a transmis că suntem în atenţia naţionalei de tineret. În Suedia, cel mai greu meci a fost, bineînţeles, cu Italia. A fost foarte plăcut la final când toată lumea ne-a felicitat şi ne vorbea foarte frumos. Apoi am aflat că nu mai învinsesem Italia de foarte mulţi ani“, a declarat Ţîru. „Meritul pentru aceste rezultate este doar al jucătorilor. Se pregătesc foarte bine şi este normal ca şi convocările să sosească. La Academie avem însă foarte mulţi jucători talentaţi, mereu primim convocări la toate categoriile. Acum, spre exemplu, au revenit cei cinci de la naţionala under 19 şi au plecat deja alţi cinci la naţionala under 17“, a mărturisit antrenorul juniorilor republicani A de la Academia Hagi, Cristian Cămui.