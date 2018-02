Rabla are undă verde și-n 2018

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că va fi aprobat, în şedinţa de Guvern, bugetul Fondului de Mediu, menţionând că programele Rabla Clasic, Rabla plus şi Casa Verde vor continua şi în acest an - „Este pentru prima dată când bugetul în cauză este aprobat din timp, încă din februarie, ceea ce reprezintă o garanţie în plus că obiectivele de mediu propuse vor fi finanţate şi vor fi îndeplinite“. De asemenea, Dăncilă a subliniat că vor fi sprijinite o serie de programe ale comunităţilor locale.