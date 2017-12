Raed Arafat a revenit în Ministerul Sănătăţii

După cinci zile de proteste pe străzile celor mai importante oraşe din România, membrii Puterii au decis că este timpul să se supună voinţei poporului. „Raed Arafat îşi va relua postul de subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii. Existând o voinţă din ambele părţi, cred că profesioniştii e bine să îşi facă datoria. A existat o discuţie inclusiv cu preşedintele pe această temă”, a declarat, ieri, Emil Boc. Premierul a mai spus că medicul Andrei Georgescu, care a preluat postul de subsecretar de stat, va reveni la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Deşi la începutul scandalului părerea lui Arafat despre legea Sănătăţii a fost taxată dur de preşedintele Traian Băsescu, ieri, primul ministru a menţionat că fondatorul SMURD va lucra inclusiv la proiectul noii legi a Sănătăţii, fiind un expert în domeniu. Proaspăt renumit în funcţia de subsecretar în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat a declarat că se va implica mai ales pe partea de urgenţă în Comisia care va elabora noua legislaţie şi a subliniat că va rămâne neschimbată comisia de urgenţă care a ajutat la dezvoltarea acestui sistem în mod armonios. „Vom dezvolta sectorul public de urgenţă exact unde trebuie să ajungă şi sper că aceste rezultate le veţi simţi în perioada următoare. Este un sistem care se dezvoltă încet, dar în fiecare zi se face un pas în plus. Despre participarea mea la comisia care va elabora noua legislaţie o să mă implic, dar mai ales în domeniul de expertiză pe care îl am. Nu înseamnă că nu am opinii şi în alte domenii”, a spus Arafat.

AMBULANŢE PENTRU MEDIUL RURAL Potrivit acestuia, există lucruri care pot să fie îmbunătăţite în proiectul noii legi pentru a avea un sistem public puternic. „Putem îmbunătăţi proiectul ca să avem un sistem public puternic. La ora actuală, legea acceptă ca partener sistemul privat, am spus-o de mai multe ori, dar cred că aici erau lucrurile neînţelese. Sistemul este deschis şi pentru sistemul privat, o dovadă este aceea că Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov a avut într-un an peste 35.000 de solicitări rezolvate de ambulanţele private. Obligaţia este să continuăm pe câţi bani avem să dezvoltăm sistemul public. Vom invita la discuţii pe toată lumea, inclusiv reprezentanţii sectorului privat”, a mai spus subsecretarul de stat. Ca planuri de viitor, a susţinut că are în vedere să extindă activităţile serviciilor de ambulanţă pentru a acoperi zonele rurale cât mai repede. El a revenit asupra faptului că cei care au propus noua lege nu au făcut o analiză de impact asupra acesteia.

ŞOCAT DE SUSŢINEREA POPULAŢIEI Referitor la sprijinul masiv de care s-a bucurat din partea românilor, Raed Arafat a declarat că a fost şocat de susţinerea populaţiei după ce a demisionat din Ministerul Sănătăţii, dar că are convingerea că, deşi se întoarce pe aceeaşi poziţie, aşteptările cetăţenilor vor fi mai mari, fapt ce va conduce la o mai bună dezvoltare a sistemului de urgenţă. „Ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să cred că lumea are încredere în sistemul de urgenţă”, a subliniat Arafat. El a mai spus că, cel puţin în perioada imediat următoare, nu va accepta să apară în dezbateri televizate, principalul motiv fiind protestele din ultimele zile: „Imediat după demisia mea din Ministerul Sănătăţii, protestele au fost pentru susţinerea doctorului Arafat. Acum însă, problema nu mai este dr. Arafat, ci una politico-socială”.

USL SALUTĂ REVENIREA LUI ARAFAT ÎN MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Reprezentanţii USL consideră că revenirea unui profesionist de talia lui Raed Arafat în Ministerul Sănătăţii „este de salutat”. „Uniunea Social Liberală constată că puterea, cuprinsă de panică în faţa protestelor publice tot mai extinse, a decis să facă încă un pas înapoi şi să-l readucă pe Raed Arafat în Ministerul Sănătăţii. Asistăm la a doua cedare din partea puterii, după retragerea Legii Sănătăţii. Apreciem activitatea lui Raed Arafat şi este de salutat că un profesionist de talia sa revine în Minister. Dacă însă puterea încearcă pe această cale doar un truc politic şi îşi face iluzia că, folosindu-se de prestigiul şi respectul de care se bucură Raed Arafat va putea să scadă amploarea nemulţumirilor comite încă o gravă eroare care va fi sancţionată de români”, se arată într-un comunicat al USL. Reprezentanţii formaţiunii politice consideră că actualul Guvern „rămâne total ignorant şi iresponsabil” şi nu înţelege că „singura soluţie raţională” în acest moment este demisia şi declanşarea alegerilor anticipate. „Încrederea în această guvernare nu se poate reface nici măcar prin rechemarea lui Raed Arafat în fostul său post. Acţiunea ar fi fost una sinceră dacă toţi cei care au iniţiat demersul Puterii împotriva lui Arafat ar fi fost, la rândul lor, demişi. Nimeni nu pleacă însă din acest Guvern sau din Administraţia Prezidenţială, ceea ce arată că gestul reprimirii lui Raed Arafat este unul de faţadă”, se mai arată în comunicat. Uniunea Social Liberală consideră că soluţia pentru reformarea sistemului de sănătate publică rămâne elaborarea unui nou proiect de către profesionişti, cu o largă consultare a factorilor interesaţi, pacienţi şi medici deopotrivă.

PAS ÎNAPOI PENTRU GUVERN Fostul ministru al Sănătăţii, deputatul PNL Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu şi Executivul au făcut, prin renumirea lui Raed Arafat în aceeaşi funcţie în Ministerul Sănătăţii, un pas înapoi, încercând să micşoreze nemulţumirea populară. „E un pas mare înapoi - cel pe care îl fac Guvernul şi Traian Băsescu sub forma unei acţiuni perverse, nerecunoscând că au greşit atunci când l-au tratat cu umilinţă pe Raed Arafat şi încercând să micşoreze nemulţumirea populară punându-l la loc”, a spus Nicolăescu. El a spus că modalitatea „ascunsă” prin care Emil Boc şi Traian Băsescu au utilizat-o în cazul repunerii acestuia în funcţie este o „încercare parşivă”, „mişelească”, de a înşela atenţia opiniei publice. „Mişcarea disperată de nerecunoaştere a propriilor erori nu va schimba percepţia publică. Cetăţenii nu mai pot fi minţiţi. Direcţia protestelor se îndreaptă acolo unde trebuia să fie de la început, către puterea actuală, adică Traian Băsescu, Emil Boc, Guvern”, a spus Nicolăescu, precizând că soluţia este dată de organizarea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, fostul ministru al Sănătăţii a spus că se bucură de revenirea lui Arafat în fruntea medicinii de urgenţă din România. „Mă bucur, în calitate de cetăţean, că în fruntea medicinii de urgenţă a fost reaşezat cel mai bun profesionist recunoscut de către toţi”, a spus Nicolăescu. Doctorul Raed Arafat va reveni în Ministerul Sănătăţii pe postul de subsecretar de stat, decizie luată în urma unei discuţii pe care acesta a avut-o şi cu preşedintele Traian Băsescu, a anunţat premierul Emil Boc.

CREDIBILITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII VA CREŞTE Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, a declarat, ieri, că revenirea lui Raed Arafat în funcţia de subsecretar de stat este o decizie raţională, care va creşte credibilitatea instituţiei. „Regret incidentul cu plecarea lui Raed Arafat, însă sunt convins că, prin revenirea sa la minister şi prin numirea lui Vasile Cepoi în funcţia de secretar de stat, Ministerul Sănătăţii îşi va recăpăta credibilitatea. Mă bucur cu guvernanţii au înţeles că, pentru a elabora o lege a sănătăţii, este nevoie de o stare consensuală, nu conflictuală şi că redactarea acesteia nu se poate impune pe bază de orgoliu”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae.

DOAR PRIMUL PAS Reprezentanţii Federaţiei Sindicale Solidaritatea Sanitară din România apreciază ca pozitivă revenirea medicului Raed Arafat la Ministerul Sănătăţii, care constituie însă „doar primul pas dintr-o lungă serie de măsuri necesare\". „Apreciem ca pozitivă decizia Guvernului şi a Ministerului Sănătăţii de a repune pe dr. Arafat în funcţia deţinută anterior. Deşi o interpretăm ca o dovadă de bună intenţie (chiar dacă luată abia la presiunea străzii), ea constituie doar una din multele măsuri necesare a fi adoptate în mod urgent în sistemul sanitar de către Guvern, o mare parte din ele fiind legate de normalizarea dialogului social. Principala măsură o constituie reluarea dialogului cu partenerii sociali din sănătate, respectiv cu federaţiile sindicale şi patronale din acest domeniu, principalul obiectiv constituindu-l participarea celor trei părţi la elaborarea proiectului de lege a Sănătăţii\", spune preşedintele federaţiei, Viorel Rotilă.