“Război” tacit între FC Viitorul şi FC Farul

Clasată la finalul turului pe prima poziţie în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Viitorul Constanţa este obligată, conform regulamentului, să-şi întocmească dosarul de licenţiere pentru Liga 1, acesta urmând să fie depus până pe 31 martie. Pentru a primi licenţa, Viitorul trebuie să îndeplinească cinci criterii: cel sportiv, de infrastructură, de resurse umane, personal şi administraţie, şi juridice, precum şi criteriul financiar.

„Toate acestea sunt în faza de finalizare. Principala problemă la infrastructură este locul unde echipa ar urma să evolueze în primul eşalon în cazul în care s-ar reuşi promovarea. Prima variantă a fost stadionul Farul, dar momentan nu am primit niciun răspuns în urma solicitării pe care am trimis-o clubului la finele lunii ianuarie. Giani Nedelcu poate face ce doreşte, pentru că el este administratorul clubului. Noi nu putem intra în casa omului dacă el nu vrea. Am trimis solicitări şi către ANST şi către DJST şi către Consiliul Judeţean Constanţa, iar răspunsurile au fost pozitive. Singurii care nu ne-au răspuns sunt cei de la Farul. În consecinţă, ne-am luat măsurile necesare obţinerii licenţei, existând posibilitarea să evoluăm pe terenul principal de la baza sportivă a Academiei, unde sperăm să încheiem lucrările la tribune“, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu.

SE POATE AJUNGE LA O COLABORARE. În solicitarea menţionată, conducerea Academiei Hagi îşi exprimă încrederea că cele două cluburi pot ajunge la o colaborare, scopul fiind promovarea şi dezvoltarea fotbalului constănţean. „Ne dorim ca, la acest sfârşit de campionat, cele două locuri care asigură promovarea să fie ocupate de către FC Farul Constanţa şi Viitorul Constanţa. Ar fi un vis frumos, perfect realizabil în opinia noastră, şi o încununare cu succes a activităţii celor două cluburi şi, mai mult decât atât, un excelent cadou pentru iubitorii de fotbal din Constanţa. Prin relaţiile bune şi oneste de colaborare putem ajunge la performanţe sportive, iar schimbul de experienţă de la FC Farul la Viitorul şi invers nu poate fi decât benefic pentru ambele cluburi, formând astfel un nucleu puternic şi de temut în competiţiile oficiale din România. Solicităm pe această cale sprijinul dumneavoastră ca, în situaţia în care Viitorul va reuşi să se claseze pe un loc promovabil, să folosim, într-un mod stabilit de comun acord, stadionul Farul pe care îl administraţi, pentru a disputa pe teren propriu meciurile oficiale. Suntem dispuşi prin această colaborare să participăm cu eforturile noastre proprii la dezvoltarea infrastructurii stadionului Farul în vederea îmbunătăţirii acestuia“, se arată în solicitarea trimisă de FC Viitorul Constanţa către FC Farul Constanţa.

Contactat telefonic, patronul Farului, Giani Nedelcu, nu a dorit să comenteze în niciun fel solicitarea trimisă de către FC Viitorul Constanţa. În schimb, preşedintele Marcel Lică a afirmat că doar Consiliul Director al FC Farul poate lua o decizie în acest sens. „Şi noi ne-am bucura să promoveze ambele formaţii în prima ligă, dar o hotărâre în ceea ce priveşte solicitarea Viitorului nu poate fi luată decât în şedinţa Consiliului Director. Acesta se va întruni în perioada următoare şi atunci vom anunţa decizia clubului“, a spus Lică.