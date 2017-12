Război între Capello şi Rooney

Fostul selecţioner al Angliei, Fabio Capello, a explicat ironic evoluţiile slabe de la naţională ale atacantului Wayne Rooney, afirmând că acesta nu înţelege decât scoţiana, limbă pe care o vorbeşte Alex Ferguson, tehnicianul echipei sale de club Manchester United. Tehnicianul italian a ţinut astfel să răspundă din nou criticilor lui Rooney, care afirmase că jucătorii Angliei nu înţelegeau indicaţiile tactice ale antrenorului italian pe vremea când acesta pregătea naţionala din cauza slabei sale cunoaşteri a limbii engleze.

„După ce am văzut ultimul meci, cred că Rooney nu înţelege decât scoţiana. Asta pentru că el nu joacă bine decât la Manchester United, unde Sir Alex Ferguson vorbeşte numai în scoţiană”, a afirmat Capello, fost antrenor la AC Milan şi Real Madrid. Anterior, italianul îi mai răspunsese lui Rooney pe această temă, într-o emisiune radiofonică, unde declarase: „Uneori, când am încercat să explic schemele mele tactice, lucrurile nu au funcţionat. Vreţi să ştiţi de ce? Probabil pentru că Rooney nu vorbeşte engleza, nu înţelege engleza”. Atacantul lui Manchester United a fost însă apărat de selecţionerul Roy Hodgson. „Cred că şi Capello are dreptul la o părere, dar nu mi se pare normal să faci glume ieftine pe seama unui jucător care este dornic să facă lucruri bune pe teren. Atitudinea lui Rooney la acest turneu final a fost extraordinară. La ultimul meci, alături de alţi jucători, nu s-a descurcat atât de bine, dar aşa-i fotbalul. Dacă fiecare jucător ar fi un robot şi ar juca la acelaşi nivel meci de meci, fotbalul ar fi simplu şi nu ar mai fi nevoie de antrenori”, a replicat Hodgson.