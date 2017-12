În cadrul unei videoconferințe naționale organizate ieri, elevii din toată țara care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la examenul de Bac au fost felicitați de ministrul Educației, Remus Pricopie, și au fost premiați, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ), cu diplome de excelență și bani. Elevii de clasa a VIII-a au primit, din partea Guvernului, 2.000 de lei, iar cei de a XII-a - 3.000 de lei. La Constanța, au fost premiați șapte elevi care au obținut nota maximă la Evaluarea Națională. Emoționați, dar mândri de reușita lor și cu multe planuri pe termen lung privind cariera lor, cei șapte tineri au fost premiați în prezența familiei şi profesorilor care i-au îndrumat. Au vorbit cu bucurie despre rețeta succesului și despre perseverență și muncă.

Vă prezentăm în continuare rețeta elevului de nota 10, aşa cum o descriu chiar „împricinaţii” constănţeni.

”Un copil de 10 muncește foarte mult de mic, este foarte ambițios, își dorește ca totul să fie perfect. Eu sunt o perfecționistă și vreau mereu să ating maximul. Atunci când vrei performanță, trebuie să te pregătești mereu”, a spus Maria Alexandra Dumitriu, una dintre elevele care au intrat la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) cu media 10. Alți trei elevi de la CNMB au obținut nota maximă la Evaluarea Națională: Claudiu Mihai Popa, Horia Băran și Ferda Memet. Claudiu a povestit că matematica l-a încurcat la început, dar s-a ambiționat să lucreze suficient de mult încât să obțină rezultate bune. ”Sunt mândru și nota de 10 pe care am obținut-o la acest examen este rezultatul muncii din toți cei opt ani de școală de până acum”, a spus Claudiu. ”Să fiu sincer, am renunțat la alte bucurii ca să mă pregătesc mai mult la matematică. Am muncit mult și au fost momente când aș fi renunțat, dar rezultatul obținut acum mă bucură foarte mult. Prin muncă grea se poate face orice”, a concluzionat Horia Băran. Colega lor, Ferda, a spus că pregătirea suplimentară a făcut-o în familie, pentru că face parte dintr-o familie de profesori. ”Mă bucur că rezultatele au încununat munca asiduă din ultimii ani. Era normal, cred eu, ca, având o familie de matematicieni, și eu să fac performanță. Banii îi păstrez pentru viitor, nu am făcut planuri cu ei”, a spus Ferda. Despre muncă și ambiție a vorbit și eleva Lia Cristina Popescu. ”Am învățat foarte mult, am avut multă ambiție. Cei care vor să aibă rezultate trebuie să învețe constant, nu doar în ultimul an. Cu toate acestea, am timp să citesc, să mă uit la filme, să ies cu prietenii, ca orice adolescent”, a spus Lia. Elevă a Școlii Gimnaziale nr. 30 ”Gheorghe Țițeica”, Sorina Ioana Milea a povestit că se simte emoționată că a fost felicitată de ministrul Educației. ”Am fost uimită și fericită că am obținut nota maximă la primul meu examen. Mă așteptam la ceva mai dificil la examen, așa că am obținut ușor nota 10”, a spus Sorina. Ultima elevă de 10, Ioana Ilie, de la Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu”, nu a fost prezentă la premiere pentru că se află în tabără, însă premiul a fost ridicat de un reprezentant al școlii. Șase dintre elevii premiați au fost admiși la CNMB, Lia optând pentru Liceul Teoretic ”Ovidius”. ”Alegerea CNMB de către cei șase elevi reprezintă confirmarea tradiției de excelență a școlii noastre, arată că avem cea mai bună imagine în momentul acesta din județ și suntem printre cele mai bune colegii din țară. Este o bucurie să ai asemenea rezultate și să vezi că cei mai buni elevi din școlile constănțene se îndreaptă către școala noastră”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Constanța nu a avut niciun elev de 10 la Bac.

Topul județelor cu elevi de nota 10

La Evaluarea Națională, topul județelor cu cei mai mulți elevi care au luat nota 10 este: Brăila, cu 24 de elevi, Cluj - 20, Iași - 18 și Suceava - 14. Pe locurile următoare se situează București și Olt - cu câte 13, Gorj, Satu Mare, Argeș - 8, Constanța și Vrancea - 7, Dolj - 6, Arad, Mureș, Bacău, Galați - 5, Sălaj, Timișoara, Vâlcea, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Buzău - 4, Maramureș, Bihor, Teleorman și Sibiu - 3, și Tulcea, Bistrița-Năsăud, Vaslui, Brașov, Covasna, Călărași, Ilfov și Ialomița - câte unul. La Bacalaureat, cele mai multe note de 10 s-au înregistrat în județul Iași - 14, urmat în ordine de Dolj - 12, Cluj - 10, Brăila - 8, Dâmbovița - 7, Olt - 6, Argeș și Călărași - 5, Bacău, Sălaj, Prahova și Vaslui - 4, București - 3, Alba, Buzău, Maramureș, Mureș și Satu Mare - 2, Gorj, Galați, Giurgiu, Harghita, Neamț, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Covasna și Vrancea și Brașov - câte unul.