Rețeta succesului în ochii elevilor performanți de la ”Mircea”

Când unii elevi se gândeau la jocuri pe calculator, ieșiri cu prietenii și petreceri de sfârșit de clasa a VIII-a, câțiva elevi ai Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța se preocupau de pregătirea pentru competiții internaționale. Hakan Calila și Dan Mircea Neagoe au câștigat medalii de argint, respectiv de bronz la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului pentru Juniori, competiție care s-a desfășurat în orașul Mendoza din Argentina, între 2 și 11 decembrie. Cei doi elevi în clasa a IX-a au povestit câtă muncă stă în spatele performanței lor, pentru că olimpiada presupune pregătire suplimentară în afara programei școlare. Deși în ultimii doi ani au alocat zilnic câteva ore învățării suplimentare pentru olimpiadă, tinerii spun că rezultatele obținute sunt cea mai mare recompensă. ”M-am pregătit pentru olimpiadă 3 - 4 ore pe zi în cursul anului școlar și aproximativ 6 ore pe zi în vacanțe și în weekend-uri. La București, când am făcut pregătire cu lotul României, am studiat în jur de 10 ore pe zi. A fost o perioadă de pregătire intensă și a fost o provocare să rezistăm la acel flux de informații care venea spre noi”, a povestit Hakan Calila, câștigătorul medaliei de argint. Cu toate că au renunțat la timpul lor liber în favoarea orelor de pregătire, individuală și cu profesorii de la liceu, tinerii spun că momentul în care au fost premiați în Argentina, în prezența concurenților din 35 de țări, a fost atât de special încât a meritat toate orele de învățat. ”Pregătirea a început în urmă cu doi ani, când eram în clasa a VII-a și am participat prima dată la această olimpiadă. Atunci nu am reușit să intru în lotul României, dar am continuat să învăț și în al doilea an am reușit să obțin medalia de bronz la faza internațională a competiției”, a completat și Dan Mircea Neagoe.

CUM S-A DESFĂȘURAT OLIMPIADA? Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului a presupus cunoștințe solide de fizică, biologie și chimie, dar și pregătire interdisciplinară, subiectele testându-le și cunoștințele de matematică și engleză. Pregătirea premianților a fost coordonată de prof. Adina Dogărescu (fizică), prof. Doina Bălaşa (chimie) şi prof. Adriana Popescu (biologie), care i-au ajutat pe tineri cu materiale, le-a ghidat procesul de învățare, iar în competiție i-au ajutat cu traducerea numeroaselor pagini cu subiecte. Menţionăm că în cazul elevului Dan Mircea Neagoe, absolvent al Şcolii nr. 16 din Constanța, la obţinerea acestei performanţe au contribuit şi profesorii din clasa a VIII-a - Elena Nicolae (fizică), Gina Tone (chimie) și Geli Neriman (biologie). ”Prezentăm rezultate școlare cu care elevii și profesorii noștri au obișnuit în ultimii ani comunitatea și pe care le oferă ca un cadou de Crăciun”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Cei doi constănțeni, alături de alți patru români care au reprezentat România, au susținut trei probe în cadrul olimpiadei. ”În prima zi am avut de rezolvat în trei ore mai multe exerciții-grilă din cele trei discipline, a doua zi am avut o probă teoretică, în care a trebuit să rezolvăm subiecte interdisciplinare, iar ultima probă a fost practică”, a povestit Hakan. Colegul său, Dan, a explicat că proba practică a fost foarte dificilă, însă, fiind o probă de echipă, românii au putut colabora și în cele patru ore au reușit să ducă la bun sfârșit toate cerințele.

CNMB FACE PERFORMANȚĂ ȘI ÎN SPORT CNMB a obţinut rezultate spectaculoase nu numai la olimpiadele de științe. Sergiu Darie Medeșan, elev în clasa a IX-a, a reușit să obțină locul al III-lea la Turneul Internațional de Tenis ”Marsa Cup” din Malta, clasându-se pe poziția a cincea în ierarhia națională în grupa sa de vârstă (15 ani). ”Am luat locul 3 la simplu și am ajuns în sferturi la dublu, și consider că a fost un turneu foarte bun pentru mine. Îmi doresc să ajung la profesioniști. În fiecare zi mă antrenez intens cu antrenorul Daniel Dragu pentru a face performanță și asta înseamnă câte trei ore de antrenamente pe terenul de tenis zilnic și pregătire fizică separat”, a povestit Sergiu. Tânărul povestește că, deși aleargă zilnic între antrenamente și orele de la școală, reușește să obțină rezultate remarcabile, fiind deja selectat în lotul național al României la categoria Under 16. ”Sunt bucuros că există performanțe nu doar la nivelul științelor, ci și la alte discipline și acest lucru dovedește încă o dată că educația fizică este strâns legată de performanțele școlare. Îi felicit pe toți elevii premiați, pe părinții acestora și, nu în ultimul rând, pe profesorii care i-au pregătit pe elevi în acești ani”, a spus inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. univ. dr. Răducu Popescu.