Reese Witherspoon se mărită de Crăciun

După o relaţie cu suişuri şi coborîşuri de doi ani de zile, Reese Witherspoon este pe cale să legalizeze relaţia sa cu Jake Gyllenhaal. Nunta ar trebui să aibe loc în jurul datei de 19 decembrie, cînd este ziua de naştere a actorului de 27 de ani. Totodată, cuplul mai aşteaptă să se încheie filmările la cel mai recent film care îl are pe Jake Gyllenhaal în rol principal, intitulat “Prince Of Persia”. Pentru acest lung-metraj ale cărui filmări au avut loc la Londra şi în deşertul marocan, cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood nu a pregetat să îşi o vacanţă pentru a-şi însoţi iubitul. Cel care insistă ca nunta să aibe loc cît mai repede este Jake Gyllenhaal, care a cerut-o de soţie pe Reese Witherspoon, de 32 de ani, deja de mai multe ori. Eşecul căsniciei sale cu actorul Ryan Phillippe, cu care are doi copii, au făcut-o însă pe Reese Witherspoon să fie foarte circumspectă cu privire la o a doua căsnicie. Cei doi s-au cunoscut în 2006 în timp ce filmau thriller-ul “Rendition”, la scurt timp după divorţul lui Reese Whitherspoon.