Referendumul de la Tortomanu, nul

Alegătorii din comuna Tortomanu le-au dat ieri dreptate primarului PSD Gheorghe Panait şi Comisiei de organizare a referendumului din localitate. Tortomănenii au făcut acest lucru refuzînd în număr mare să se prezinte la referendumul impus de Prefectură în localitate, în scopul încetării mandatului primarului înainte de termen. Amintim că un număr restrîns de foşti contracandidaţi, din fostele campanii electorale, ai edilului şef din Tortomanu au iniţiat procedurile de suspendare a mandatului primarului, motivînd că un număr mare de alegători doresc schimbarea acestuia. Cu mare greutate, contestatarii lui Panait au reuşit, chipurile, să strîngă, conform legii, semnături de la 25% din alegătorii din comună, însă mulţi dintre cei care au semnat aceste liste au afirmat ulterior că, de fapt, au fost ademeniţi să semneze pentru cu totul altceva de către reprezentanţii grupului de iniţiativă care a lansat procedurile: fie pentru primirea ajutoarelor sociale, fie pentru înfiinţarea unei filiale a PNG sau pentru alte trăznăi. Comisia de organizare a referendumului a intrat în posesia unor documente semnate de localnici din Tortomanu potrivit cărora aceştia susţineau că au fost păcăliţi şi că nu susţin suspendarea mandatului pe care primarul l-a primit în 2004, prin vot democratic. A urmat o sesiune de confirmare a semnăturilor, ocazie cu care membrii Comisiei de organizare a referendumului au dorit să constate dacă, scăzînd numărul persoanelor care contestă faptul că ar fi susţinut suspendarea primarului din numărul total de persoane care au semnat listele contestatarilor primarului, se mai întruneşte procentajul de 25% din alegătorii tortomăneni, necesar pentru organizarea unui referendum. Procedurile de verificare au fost boicotate însă, în urmă cu trei săptămîni, chiar de către persoanele care au pornit cruciada împotriva primarului în funcţie. În aceste condiţii, Comisia a votat pentru suspendarea acţiunilor demarate pentru suspendarea primarului, întrucît nu se întrunesc condiţiile minimale prevăzute de lege.

La vot nu s-au prezentat nici măcar toţi semnatarii listelor pentru demararea referendumului

Prefectul Dănuţ Culeţu a trecut însă peste decizia Comisiei pe care chiar el o înfiinţase, precum şi peste voinţa electoratului din comună şi a semnat un ordin prin care a stabilit ziua de ieri ca fiind data la care trebuie musai să aibă loc referendumul de la Tortomanu. Rezultatul?! Comisia de organizare a referendumului s-a întrunit duminică dimineaţă, la ora 08.00, la secţia de votare organizată în Tortomanu. Pînă la ora amiezii, oficialii de la secţie s-au plictisit de moarte. Din cei 1.369 de alegători cu drept de vot din comună, numai 47 se prezentaseră la urne. În plus, cei doi membri ai Comisiei care au însoţit urna mobilă în satul Dropia, arondat comunei, s-au întors cu... patru voturi. Au trecut alte cîteva ore şi, la 17,00, la urne se prezentaseră abia 10% din electorii cu drept de vot. Între timp, jandarmii şi doi membri ai Comisiei au mai dat o raită pe la Dropia, unde au votat alte şase persoane. La ora 20,00, la închiderea secţiei de votare pentru referendum, se prezentaseră la urne doar 206 alegători, reprezentînd o participare la vot de 15%. Numărul persoanelor care au votat se situează mult sub cel al persoanelor care, chipurile, au semnat pe listele de intenţie care au stat la baza referendumului (247 de semnături - n.r.). Acest lucru indică faptul că membrii Comisiei de organizare a referendumului, precum şi primarul Gheorghe Panait au avut dreptate cînd au afirmat că multe dintre semnături au fost contrafăcute. Au fost chiar şi suspiciuni că printre persoanele care şi-ar fi pus semnătura pe listele iniţiale se numărau persoane decedate sau plecate în străinătate. „După cum puteţi constata, nu se întruneşte nici măcar numărul minim de semnături strînse pentru organizarea referendumului. Cum anticipam zilele trecute, se confirmă faptul că cetăţenii comunei nu doreau, de fapt, schimbarea primarului. Mulţi dintre cei care au semnat listele iniţiale au fost induşi în eroare semnînd pentru altceva. S-a dovedit, încă odată, că referendumul este o ambiţie a conducerii Prefecturii Constanţa”, a declarat reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) din Comisia de organizare a referendumului, Cristinel Dragomir. Pentru ca voturile să fie numărate în vederea schimbării primarului, ar fi trebuit ca 50% + 1 dintre electori să îşi fi exprimat ieri votul. Cum acest lucru nu s-a întîmplat, referendumul este nul, iar primarul continuă să îşi exercite mandatul. „Este o dovadă în plus că cetăţenii din Tortomanu au încredere în primarul lor, pe care l-au ales în 2004, iar elemente perturbatoare precum cele care au indus oamenii în eroare pun sub semnul întrebării drumul spre democraţie. Oamenii au înţeles că au un primar care le apără interesele şi care se situează mai presus de interesele meschine ale actualei puteri”, a declarat, la rîndul său, purtătorul de cuvînt al PSD Constanţa, Aurelian Arghir.

Banii cheltuiţi pe referendum din dorinţa prefectului, risipiţi pe apa sîmbetei

Imediat după închiderea secţiei de votare, primarul Panait a declarat: „Reprezentanţii puterii de la nivel naţional sînt dezamăgiţi săracii... Îmi vine să le plîng de milă. Nu au avut măcar atîta discernămînt să se gîndească la faptul că după şapte ani în care am fost primar, electoratul nu putea să-şi schimbe imaginea despre comportamentul meu. Nu poate nimeni să mai păcălească electoratul. Se va vedea şi la alegerile din 2008, şi la alegerile pentru preşedinţie că omul nu mai poate fi păcălit. S-a terminat cu minciuna, s-a terminat cu foloasele politice. Omul urmăreşte ca primarul pe care l-au mandatat prin vot să le urmărească interesele. Pentru mine, acest referendum a fost un exerciţiu pentru alegerile din 2008, iar acum pot spune că atunci voi cîştiga din nou. Activitatea unui primar poate fi judecată de electorat din patru în patru ani, prin vot. Sper ca un circ de genul celui de astăzi să nu se mai întîmple pe nicăieri. Dacă stai în tensiune luni la rînd, ca autoritate locală, este în detrimentul cetăţeanului. Eu nu am pierdut decît puţină sănătate, dar comunitatea locală a pierdut foarte mult. În loc să muncesc pentru a atrage fonduri structurale, am întîrziat acest program pentru a le explica locuitorilor din Tortomanu acuzele false care mi-au fost aduse de cîţiva adversari politici. Este un circ organizat de prefect după ce am adus la cunoştinţă o serie de fapte de corupţie”. Primarul a mai afirmat că, pentru organizarea acestui referendum, Prefectura a cheltuit fonduri publice care ar fi putut fi folosite pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare din comună şi nu pentru un circ fără niciun rezultat. El a precizat că, cu aceste fonduri, ar fi putut să se reabiliteze şcoala din localitate, să extindă reţelele de utilităţi publice sau să modernizeze cîteva drumuri intravilane.