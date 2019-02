Regulamentul ediției a 28-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală

09:56:54 / 14 Ianuarie 2019

Pt telegraf

Deci la trofeul telegraf un meci ne costa 533 lei avand in vedere ca suntem o echipa mai slaba care nu trece de grupa!!!!! Iar la liga old boys un meci costa 240 lei , cam mare diferenta nu vi se pare domnule lungu.... chiar asa fomisti sunteti !!!!??? Clar ne inscriem la liga old boys...