Remaniere de ochii lumii

Guvernul Boc, în forma sa actuală, are zilele numărate. După numai un an de cârmuire a ţării, guvernarea portocalie este considerată de mulţi ca fiind una de „tristă amintire”. Pentru că ceasul ticăie, iar timpul nu mai are răbdare cu Guvernul Boc, premierul trebuie să pregătească remanierea miniştrilor pentru că parlamentarii PDL fac presiuni, ameninţând că trec în barca Opoziţiei şi vor dărâma Executivul la moţiunea de cenzură. Oamenii politici spun că, probabil, laţul se va strânge în jurul miniştrilor Transporturilor, Radu Berceanu, Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, şi cel al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, consideraţi de PDL ca fiind neperformanţi. Premierul Emil Boc, preşedinte al PDL, a declarat, luni, înainte de şedinţa BPN al formaţiunii, că evaluarea activităţii miniştrilor se face în permanenţă, iar concluziile vor fi trase la momentul potrivit. De asemenea, vicepreşedintele PDL Raluca Turcan a declarat că remanierea Guvernului este obligatorie, că sprijinul Guvernului în Parlament „depinde de cât de tranşant şi realist se va face această remaniere”. În schimb, ideea de văruire a Guvernului nu este privită cu ochi buni de opoziţie. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a declarat că, în opinia sa, niciun ministru nu a avut o activitate satisfăcătoare. „Trebuie remaniat tot Guvernul în frunte cu primul-ministru, ne trebuie un alt Guvern”, a spus Haşotti. La rândul său, senatorul PNL Dan Radu Ruşanu a spus că premierul Boc ar vorbi despre „greaua moştenire” şi dacă i-ar fi fluturat prin faţă un elefant, menţionând că nenorocirea României şi greaua moştenire sunt ceea ce face Executivul în acest moment, reuşind în acest mandat să dubleze datoria publică. El a subliniat că acest lucru înseamnă că „ceea ce a făcut Guvernul Tăriceanu cu 3,5 miliarde, Guvernul Boc n-a reuşit să facă nici cu 20 de miliarde. Ruşanu l-a criticat pe Boc pentru că a spus în faţa plenului Senatului că Guvernul a luat decizii „în interesul României”, cerându-i să enunţe o măsură anticriză luată de Guvernul Boc în 2009. În schimb, senatorul social democrat Lia Olguţa Vasilescu a spus că nu poate să aleagă între 15 incompetenţi, în condiţiile în care tot Guvernul este incompetent. „Trebuie să plece imediat”, a spus Vasilescu.