Reprezentanții sindicatelor consideră demisia ministrului Muncii ca fiind „un gest de onoare“

Reprezentanţii sindicatelor susţin că demisia ministului Muncii, Ana Costea, a fost un "gest de onoare" şi că a dat "dovadă de onestitate", susţinând în acelaşi timp că alţi colegi din Guvernul Cioloş "ar putea să înveţe de la aceasta".

Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS) a declarat, referitor la demisia ministrului Muncii, că regretă că aceasta a plecat din fruntea ministerului.

"Consider că decizia demisiei nu are legătură cu mandatul. Ştiu că deciziile privitoare la salarizarea în sectorul bugetar fuseseră luate şi duse la Secretariatul General al Guvernului. Mai degrabă văd demisia, ca gestul unui om care simte că nu are ce să caute într-o echipă", a declarat Dumitru Costin.