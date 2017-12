Reunire cu jucători tineri la FC Farul

În ciuda incertitudinii care domnește de câteva săptămâni în privința viitorului grupării de pe litoral, FC Farul Constanța a început joi pregătirea pentru următorul sezon al Ligii a 2-a. Nu a fost însă o reunire propriu-zisă a lotului, pentru că la primul antrenament din această vară, efectuat sub comanda antrenorilor Ion Barbu și Gheorghe Mina, au fost prezenți doar jucători tineri: I. Dinu (18 ani) - portar; Țăranu (18 ani), Cl. Popa (21 ani), Benghea (19 ani), C. Stan (26 ani, CS Mioveni), Băjan (21 ani), Meleandră (26 ani) - fundași; Zugravu (19 ani), Vlăescu (18 ani), Moldoveanu (18 ani), Al. Matei (20 ani), Beșleagă (20 ani), Mândră (18 ani) - mijlocași; D. Popa (24 ani, CS Slatina), I. Toma (21 ani) - atacanți.

„Este o reunire tristă. Suntem în întârziere cu pregătirea, ținând cont că mai sunt trei săptămâni până începe campionatul și trebuie să ne gândim foarte bine cum încărcăm fizic, ca să putem să descărcăm până la primele meciuri oficiale. În acest moment mizăm pe tineri, dar o să avem nevoie și de jucători cu experiență, care vor veni probabil săptămâna următoare. Sper ca în puținul timp pe care-l avem la dispoziție să se regleze situația clubului. Din păcate, persistă problemele, iar obiectivul este existența clubului. Am înțeles totuși că sunt semnale bune și sper ca într-un final să se concretizeze. Va fi foarte greu în noul sezon, pentru că este un campionat mult mai puternic, ținând cont că a rămas o singură serie în liga secundă. Ne trebuie jucători cu experiență, am vorbit și cu Florin Pătrașcu, mi-a promis că va veni la echipă, dar așteaptă să aibă o discuție cu patronul clubului. Există posibilitatea să revină și mai mulți jucători care au evoluat pentru Farul în sezonul trecut, dar în această săptămână ne bazăm doar pe tineri și vom face un fel de trial. Nu am fixat niciun program de pregătire, pentru că nu este nimic clar. Vom face antrenamente la Constanța și nici nu știu dacă am mai avea timp să mergem undeva pentru un cantonament”, a spus Ion Barbu.

DE LA BARCELONA, LA CONSTANȚA

Printre jucătorii veniți în probe se numără și româno-canadianul Edis Mândră, care susține că a făcut doi ani la FC Barcelona. „Am venit la Farul cu gândul să mă antrenez bine, să joc bine și să ajung titular. Îmi doresc să urcăm în prima ligă. Am fost doi ani la juniorii Barcelonei, dar am venit aici ca să joc la seniori. M-am născut la Constanța, însă am plecat în Canada cu familia când aveam doar opt luni. Este a doua sau a treia oară când vin la Constanța. Nu am auzit prea multe despre situația clubului, dar știu că Hagi a jucat la Farul”, a explicat tânărul în vârstă de 18 ani. „Am auzit că a jucat doi ani la juniorii Barcelonei, o să-l vedem și, dacă o să confirme, va rămâne în lot”, a declarat Ion Barbu.

Surprinzător, la antrenament a participat și fundașul Robert Băjan, care a fost prezent și la reunirea celor de la FC Steaua București, în urmă cu două săptămâni, dar nu a mai plecat în cantonament cu gruparea bucureșteană. „La 20 de ani am ajuns unul dintre veteranii echipei. Așteptăm un sezon mai bun decât cel precedent. Vor veni mulți jucători în probe și obiectivul se va stabili când se va cunoaște lotul. Dacă vor veni tineri de perspectivă, cred că vom face o treabă bună. Nu știu dacă am început pregătirea prea târziu, pentru că am auzit că startul campionatului se va amâna cu o săptămână, astfel că vom avea timp pentru un cantonament. Ar fi trebuit să merg la Steaua, dar nu s-a concretizat transferul și nu am mai plecat cu ei în cantonament. Nu-mi pare rău, pentru că sunt tânăr, am viitorul în față și cred că vor mai fi astfel de șanse. Știu că trebuie să-mi fac bine treaba, să-mi văd de antrenamente și să fiu cât mai serios”, a spus Băjan.

