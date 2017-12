Revin ploile

După ce ne-am bucurat de o săptămână cu vreme frumoasă și mult soare, ploile își vor face apariția în Dobrogea. De vineri, 8 aprilie, vremea intră într-un proces ușor de răcire. Pe timpul zilei vor fi nori și sunt posibile ploi de scurtă durată. Maximele se vor încadra între 13 și 21 de grade Celsius, iar minimele între 8 și 10 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 9 aprilie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade C, iar cele minime între 8 și 10 grade C. Și în weekend este posibil să plouă, atât sâmbătă, cât și duminică. Duminică, 10 aprilie, temperaturile maxime se vor situa între 13 și 20 de grade C, iar cele minime între 9 și 11 grade C.