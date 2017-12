Roberta Alma Anastase a transformat Camera Deputaţilor într-una nefuncţională. Ea nu poate trăi fără drogul culpabilizării altora, eludând în permanenţă propriile sale obligaţii. Întotdeauna inventează vinovaţi pentru orice, uitând că trebuie să dea seamă mai întâi despre modul în care-şi îndeplineşte răspunderile sale. După ce ne-a învăţat că 80 este egal cu 170, aflăm acum că a fost un copil precoce şi că de mică s-a visat membru de partid! Vineri, prezentă la o emisiune televizată, ea a fost întrebată de moderator dacă s-a gândit să treacă la alt partid. Răspunsul a fost unul absolut uimitor: “Sunt de 20 de ani în PDL!”. Din ce partid a făcut parte micuţa încă de acum 20 de ani? Dacă acum are 34 de ani, fiind născută în 1976, înseamnă că acum 20 de ani avea doar 14 ani. Şi totuşi… PDL s-a constituit în anul 2008, atunci când Tribunalul Municipiului Bucureşti a aprobat modificarea statutului, conducerii şi numelui PD în PD-L. În 1990, atunci când Alma a susţinut că a intrat în PDL, exista Frontul Salvării Naţionale (FSN) din care făcea parte Petre Roman, cel care avea să înfiinţeze PD, dar mult mai târziu. Deci? Aceeaşi Roberta a susţinut că nu se poate vorbi de un blocaj în Parlament pentru că se lucrează atât în comisii, cât şi în plen. Ea spune că avem parte doar de un “spectacol politic” oferit de Opoziţie şi asta “aşa, ca să nu ne plictisim”. Sătui de “fenomenul’ Anastase, peste o sută de membri PNL au pichetat, vineri, sediul PDL din Alba Iulia, cerând demisia preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, având pancarte cu mesaje de genul “Roberta Anastase - Miss Fraudă 2010”, “Anastase = fraudă”. Liberalii protestatari au mers pe jos până la sediul PDL din localitate, unde au cerut demiterea Robertei. Fierbinţeala hormonală ce i-a cuprins pe pedelişti atunci când a fost aleasă Elena Udrea şefă la filiala PDL de Bucureşti se propagă se pare şi asupra Robertei Anastase, pe care pedeliştii o ţin cu grijă părintească în braţe. Deşi talentele sale organizatorice sau de altă natură sunt, practic, inexistente, Roberta are sprijinul nepreţuit al preşedintului Băsescu, al premierului Boc şi al celorlalţi pedelişti. Probabil că acel “farmec personal”, căruia-i cad pradă pedeliştii, are o puternică conotaţie de teamă de a avea o poziţie neconformă celei…. oficiale! Cine ar putea să o conteste fără teama de represalii? Poate că posibila ieşire din joc a lui Boc le va deschide apetitul pentru funcţii mai înalte “talentelor” blonde şi “competenţele autentice”, tot blonde, din PDL.