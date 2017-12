Romane clasice lansate ca audiobook-uri

Actriţele Kate Winslet, Susan Sarandon şi Anne Hathaway au acceptat să citească o serie de romane clasice, precum ”The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz” şi ”Therese Raquin” de Emile Zola, pentru o colecţie de audiobook-uri care se intitulează ”A-List Collection”. Acest nume a fost ales astfel deoarece vocile naratorilor sunt asigurate de vedete de prim rang de la Hollywood. Colecţia va fi disponibilă pe site-ul Audible.com.. Primele patru audiobook-uri, care vor fi disponibile începând de azi, sunt ”A Rage in Harlem” în lectura actorului Samuel L. Jackson, ”The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz” în lectura actriţei Anne Hathaway, ”Therese Raquin” în lectura actriţei Kate Winslet şi ”The Member of the Wedding”, în lectura actriţei Susan Sarandon. Celebrii actori şi-au ales singuri cărţile pe care le-au citit cu voce tare pentru acest proiect. Annette Bening, Colin Firth, Hilary Swank şi Jennifer Connelly sunt actorii care vor asigura vocile pentru următorul set de patru audiobook-uri din cadrul aceluiaşi proiect literar.