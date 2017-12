“România are o mare problemă de imagine în UE”

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a arătat, la sfârşitul săptămânii ce tocmai s-a încheiat, că ”România are o mare problemă de imagine în interiorul Uniunii Europene. După părerea mea, imaginea este mai rea decât realitatea. Din păcate, imaginea are efecte în deciziile pe care le iau decidenţii de la Bruxelles, atât la nivelul Comisiei Europene cât şi la nivelul Parlamentului European şi al Curţii Europene de Conturi. La această imagine am contribuit şi noi din plin”. În opinia lui, ” imaginea negativă pe care o avem contribuie la o exigenţă sporită şi conduce permanent la un risc de întrerupere sau suspendare de plăţi. În momentul de faţă, oprirea transferului banilor de la Bruxelles pe baza unor cereri de rambursare transmise de partea română a condus la nişte dificultăţi bugetare însemnate, care ne pun în situaţia actuală ca să avem mari greutăţi să mai continuăm plăţile interne către beneficiari”. Declaraţiile a fost făcute la conferinţa ”Problematica suspiciunilor de fraudă şi a conflictului de interese în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale”.