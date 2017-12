România, promovată în faţa a 40.000 de americani pe stadionul echipei de baseball Washington Nationals

Iubitorii americani de baseball din zona Washington DC au avut sâmbătă ocazia de a cunoaște România, la evenimentul "Taste of the World", informează biroul de presă al ambasadei României în Statele Unite printr-un comunicat. Organizat de una dintre cele mai apreciate și valoroase echipe de baseball ale momentului, Washington Nationals, pe stadionul Nationals Park, cu ocazia meciului cu Atlanta Braves, "Taste of the World" — organizat pentru a doua oară — a fost dedicat promovării culturale și turistice în fața a 40.000 de spectatori. Dintre cele opt misiuni diplomatice invitate, ambasada României a primit onoarea de a participa la ceremonia de anunțare a echipelor de start. De asemenea, drapelul României a fost prezentat în parada de pe terenul de joc. Ambasada a organizat două standuri prin care a oferit publicului oportunitatea de a cunoaște patrimoniul cultural și tradițiile naționale, atât prin informații turistice și culturale, cât și prin produse tradiționale românesti. De asemenea, cu sprijinul Federației Române de Baseball și Softball, publicul american a fost informat despre evoluția baseballului din România.