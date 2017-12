România, şanse minime de calificare la CM de handbal masculin

Naţionala de handbal masculin a României a pierdut, aseară, pe teren propriu, scor 28-32, meciul disputat împotriva Rusiei, în manşa tur a barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor din Suedia. În faţa unei echipe care a impresionat printr-o apărare foarte bine organizată şi o linie de 9 m impresionantă, handbaliştii pregătiţi de Vasile Stângă nu au găsit antidotul pentru a păstra şanse reale de calificare la turneul final. Doar cu Csepreghi şi cu debutantul Florea în zi bună, România nu putea emite mari pretenţii în faţa unui adversar de calibru în handbalul mondial. După 10-12 la pauză, România a dat impresia că poate reveni totuşi, apropiindu-se la un singur gol, 17-18. Din păcate, a fost un simplu foc de paie. Ruşii s-au distanţat chiar la şi la şase goluri, 32-26, reuşitele lui Şania şi Florea din final limitând doar diferenţa de pe tabelă. „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Băieţii au intrat timoraţi, iar meciul cred că s-a pierdut în apărare. Am primit foarte uşor multe goluri. Nu am reuşit să-i blocăm pe interii lor, mai ales că ştiam ce valoare au. Am încercat să folosim mai multe sisteme în apărare, 5-1, 6-0 sau 4-2, însă ruşii au dovedit că au jucători foarte experimentaţi, care ştiu să rezolve fiecare apărare. Nu avem ce pierde în Rusia. Mergem să ne jucăm în continuare şansa“, a declarat, la final, selecţionerul Vasile Stîngă. Meciul retur va avea loc pe 19 iunie, în Rusia. Au jucat - România (antrenor Vasile Stîngă): Popescu (9 intervenţii), Ciobanu (o intervenţie); Csepreghi 5g, Ghionea 5g (1x7m), Florea 4g (3x7m), Sadoveac, Şania şi Novanc - câte 3g, Savenco 2g, Jurcă, Sabou şi I. Stamate - câte 1g, Fenici, Şimicu; Rusia (antrenor Vladimir Maximov): Grams (6 intervenţii, 1x7m), Kosygov (3 intervenţii, 1x7m); Aslanyan 7g, Rastvortsev 5g, Koksharov 5g (2x7m), Kovalev şi Chipurin - câte 4g, Starykh 3g, Dibirov, Filippov, Chernoivanov şi Kamanin - câte 1g, Ivanov, Kaynorov.