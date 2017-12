România va găzdui Bienala Regională de Coregrafie

„RE//Dance”, ediția-pilot a Bienalei Regionale de Coregrafie, primul eveniment dedicat dansului contemporan din Europa Centrală și de Est, la care participă artiști din Cehia, Croaţia, Polonia, Ungaria şi România, se va desfășura între 1 şi 6 noiembrie, la București, în Sala „Stere Popescu” de pe bulevardul Mărăşeşti nr. 80-82. Evenimentul organizat de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB) și East European Performing Arts Platform/EEPAP (Polonia) presupune spectacole şi performance-uri din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Polonia, Ungaria şi România şi va fi curatoriat de Iulia Popovici, critic și curator, și de Marta Keil și Goran Injac, în calitate de co-curatori. Partenerul instituţional al primei Bienale Regionale de Coregrafie este Mladinsko Gledališče Ljubljana (Slovenia).

„Sala „Stere Popescu” va fi, sunt sigură, neîncăpătoare, dar numai aşa vom putea lua pulsul pentru pregătirea ediţiilor viitoare. Iar până la ediţia din 2019 sperăm să ajungă de talia Bienalei de la Lyon, cu atât mai mult cu cât sperăm că va avea loc în proaspăt inaugurata Sală Omnia. Ediţia-pilot din 2016 prezintă şase zile de spectacole inedite (one-time only!), dezbateri şi mese rotunde ce se adună sub ideea de legitimare a dansului contemporan în regiunea est-europeană. Cu toate acestea, selecţia nu este făcută tematic şi e important să spunem că a fost făcută pornind de la propunerile partenerilor,” a spus managerul CNDB, Vava Ştefănescu.

„Ediţia din 2016 a Bienalei Regionale de Coregrafie e una pilot, e mai ales o întâlnire - a publicului cu artişti şi tipuri de coregrafie în acelaşi timp noi şi familiare, din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Polonia, Ungaria (şi, evident, România), a scenei locale cu producători şi artişti est-europeni, a teoreticienilor cu practicienii. În timpul acestei întâlniri de o săptămână, vrem să spunem şi să schimbăm poveşti: despre arhive şi efemerul corporal, despre cum şi unde se naşte coregrafia contemporană, despre grup şi individ, spaţiu public şi spaţiu performativ, despre ce înseamnă să faci şi ce înseamnă să priveşti dans contemporan. Va fi o bienală în care să experimentăm coregrafierea unui „împreună””, a spus Iulia Popovici.

Cei care vor participa la spectacole şi performance-uri vor plăti 25 de lei pe un bilet. La evenimentele conexe „How to Make a Biennial Festival with 100 Euros and 1.000.000 Euros”, masa rotundă EEPAP şi lecture-ul Agatei Siniarska, intrarea este liberă.

