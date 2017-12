Rugbystul Florin Vlaicu va bifa selecția cu numărul 100 în partida cu Belgia

Rugbystul român Florin Vlaicu va bifa sâmbătă, în partida contra Belgiei din etapa a patra a Rugby Europe Championship, selecția cu numărul 100 la echipa națională a României, el fiind cel mai selecționat jucător român din toate timpurile, urmat acum de Cătălin Fercu 96, Cristian Petre (retras din activitate) 92 și Valentin Calafeteanu 90.

„Mă bucur că am reușit să ajung să reprezint România de atâtea ori, am așteptat momentul acesta de când am doborât vechiul record și sper să continui. Au fost 11 ani frumoși, cu multe momente bune, cu experiențe de neuitat și sper ca pe viitor să fie la fel. Echipa României este specială, este locul în care am crescut ca jucător, locul în care am legat multe prietenii, începând de la juniori. Nu mă așteptam niciodată la asta, lucrurile au venit pe parcurs: și punctele marcate, și selecțiile. Vreau să continui, să fiu sănătos, să ajut echipa cât pot de mult. Deocamdată anul acesta nu am avut un început prea bun, am avut mai multe accidentări și sper să trec peste ele. Echipa națională m-a făcut ceea ce sunt, este o mândrie pentru mine să reprezint România, să fiu aici. De fiecare dată am venit cu plăcere, cu bucuria de a încerca să ajut. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au fost și care sunt la echipa națională, pentru că rugbyul este un sport de echipă și fără ajutorul echipei nu aș fi ajuns la aceste recorduri”, a declarat Florin Vlaicu pentru site-ul Federației Române de Rugby.

Întrebat care a fost cel mai frumos meci al său în tricoul naționalei „Frunzei de Stejar”, Vlaicu a răspuns: „Au fost multe meciuri frumoase, însă cele de care îmi amintesc cu drag au fost cele din 2013, cu Tonga și Canada, când am înscris foarte multe puncte (în meciul câștigat cu Tonga, 19-18, a înscris 14 puncte, iar în meciul câștigat împotriva Canadei, 21-20, a marcat toate punctele - n.r.). Apoi, special mai este și meciul împotriva Canadei de la Cupa Mondială, însă fiecare partidă are istoria ei”.

Despre confruntarea de sâmbătă, cu Belgia, internaționalul român a fost de părere că lupta se va duce la nivelul grămezilor. „Belgia este o echipă ambițioasă, își dorește foarte mult la nivelul jocului, însă nu are încă un sistem de joc, joacă la întâmplare, jucătorii sunt foarte fizici. Cred că, dacă reușim să facem aceeași apărare pe care am făcut-o cu Rusia, nu vom avea probleme. Trebuie ca noi să ne facem jocul, să fim concentrați pe ceea ce avem de făcut și să ne respectăm planul de joc. Pe grămadă cred că va fi mai mult un joc de uzură, deși pachetul nostru de înaintare e mult mai puternic și mai experimentat. Noi, ca jucători de treisferturi, ne dorim să jucăm, să plimbăm balonul, să jucăm în viteză, sper ca și vremea să ne ajute, să nu fie un teren prea greu. Sperăm ca grămada să își facă treaba ca de obicei, iar noi să îi răsplătim prin marcarea de puncte”, a spus Vlaicu.

Meciul Belgia - România se va disputa sâmbătă, de la ora 16.00, la Bruxelles. Ultimul joc al „Stejarilor” va fi cel cu Georgia (19 martie, București). În clasamentul REC, Georgia ocupă primul loc, cu 14 puncte, urmată de România 10 puncte, Germania 8 puncte, Spania 4 puncte, Rusia 4 puncte și Belgia 2 puncte.

