Lotul României pentru meciul cu Rusia din Rugby Europe Championship

Naționala de rugby a României va întâlni pe 4 martie, la Soci, reprezentativa similară a Rusiei, în al treilea său meci din Rugby Europe Championship. Selecţionerul Lynn Howells a convocat pentru această partidă 33 de jucători: 11 de la Timişoara Saracens, 7 de la Steaua Bucureşti, 5 de la CSM Ştiinţa Baia Mare, 2 de la CSM Bucureşti, unul de la Dinamo Bucureşti plus 7 din campionatul Franţei.

Mihai Macovei, care a fost căpitanul naţionalei în ultimii ani, revine în lot după o pauză de aproape un an. El s-a accidentat în primăvara anului 2016 şi a avut o lungă perioadă de recuperare. Jucătorii se vor reuni pe 26 februarie, la Bucureşti.

„Am avut un început mai greu de competiţie şi trebuie ca până la meciul următor, cu Rusia, să eliminăm aceste lucruri care nu au mers bine în joc. Pentru următoarele partide au fost convocaţi, în mare, aceiaşi jucători cu care am început pregătirea Rugby Europe Championship. Ne bucurăm că, după aproape un an, Mihai Macovei revine în echipa României. El este un lider, un jucător exponenţial, care poate aduce un mare plus. El s-a recuperat bine după acea accidentare şi ne bazăm foarte mult pe el pentru următoarele meciuri. Am chemat în continuare şi mulţi jucători tineri, pentru că aceştia trebuie să crească alături de jucătorii cu maturitate de acum, iar în momentul în care le vom cere să facă pasul în echipă, să fie pregătiţi, să cunoască sistemul de joc şi cerinţele noastre. Niciun meci nu este uşor, trebuie să pregătim foarte bine fiecare partidă şi să luăm totul treptat, nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Victoria cu Spania a readus jucătorilor încrederea şi un moral mult mai bun în a pregăti următoarele dispute”, a declarat selecţionerul Lynn Howells.

Iată lista celor 33 de jucători convocaţi:

Pilieri: Constantin Pristăviţă (Ştiinţa Baia Mare), Alexandru Ţăruş (Beziers), Alexandru Gordaș (Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Gigi Militaru (Timişoara Saracens)

Taloneri: Marian Căpăţînă (Timişoara Saracens), Otar Turașvili (Colomiers), Andrei Rădoi (Timişoara Saracens)

Linia a doua: Valentin Popîrlan (Timişoara Saracens), Johan van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes)

Linia a treia: Viorel Lucaci (Steaua), Eseria Vueti (Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers)

Mijlocaşi la grămadă: Valentin Calafeteanu (CSM Bucureşti), Florin Surugiu (Steaua), Tudorel Bratu (Dinamo)

Mijlocaşi la deschidere: Jody Rose (Timişoara Saracens), George Oprea (CSM Baia Mare)

Centri: Florin Vlaicu (Steaua), Jack Umaga (Timişoara Saracens), Florin Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Baia Mare)

Aripi: Stephen Shennan (Timişoara Saracens), Ionuţ Dumitru (Steaua), Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), Jack Cobden (CSM Bucureşti)

Fundaşi: Cătălin Fercu (Timişoara Saracens), Samoa Luke (Ştiinţa Baia Mare), Robert Gabriel Neagu (Steaua).

În actuala ediție din REC, România a pierdut primul meci, în deplasare, 38-41 cu Germania, și a câștigat acasă cu Spania, 13-3. Ultimele două meciuri ale „Stejarilor” sunt cele cu Belgia (11 martie, Bruxelles) și Georgia (19 martie, București).

NICI GEORGIA, NICI ROMÂNIA, NICI ALTĂ ECHIPĂ NU AU ȘANSE DE A JUCA ÎN TURNEUL CELOR ȘASE NAȚIUNI!

Directorul executiv al Turneului celor Șase Națiuni la rugby, John Fechan, a spulberat speranțele Georgiei sau României de a lua parte pe viitor la această competiție, afirmând că nu există „locuri vacante” pentru alte selecționate. „Este o competiție închisă, patronată și controlată de cele șase federații implicate. Nu există locuri vacante. În acest moment sunt perfect fericit cu faptul că avem cele mai puternice șase echipe din Europa în competiția noastră. Suntem deschiși către orice scenariu? Nu, însă este nevoie de timp pentru a vedea un argument convingător: 10 sau 15 ani. Trebuie să ne facem o idee foarte clară despre ceea ce este corect pentru cele șase națiuni. Trebuie ca toate să cadă de acord asupra a ceea ce doresc. În acest moment, admiterea altor echipe este prematură. World Rugby nu are nicio contribuție la acest turneu și nici nu îl patronează sau controlează. Nu ei trebuie să ne spună ce trebuie să facem. Treaba World Rugby este să dezvolte jocul, iar treaba noastră este să conducem Six Nations așa cum credem de cuviință”, a declarat Feehan.

Selecționata Georgiei spera să fie admisă, în viitorul apropiat, în Turneul celor Șase Națiuni, după ce a reușit să depășească în clasamentul mondial Italia, una dintre participantele la această competiție. John Feehan a respins însă ideea introducerii unui baraj de promovare/retrogradare, așa cum ar dori conducătorii rugbyului european, în care să se înfrunte ultima clasată din Turneul celor Șase Națiuni și câștigătoarea Rugby Europe Championship (REC), competiție la care ia parte și România.

Octavian Morariu, președintele Rugby Europe, a criticat recent atitudinea conducătorilor Six Nations de a nu permite accesul altor selecționate la această competiție. „Six Nations ar putea susține mai mult rugbyul european, însă nu o face. A rămâne într-un club de old-boys bogați nu reprezintă un răspuns. Este un răspuns foarte arogant. Să spui: „noi suntem bogați, vă mulțumim foarte mult, dar nu avem nevoie de voi” nu este compatibil cu valorile sportului nostru. Sunt perfect conștient că Six Nations este o companie comercială, așa că nu ne putem amesteca în afacerile lor. Însă dacă vrem cu adevărat să dezvoltăm rugby-ul european, nu îl vom putea dezvolta după sistemul actual”, a afirmat Morariu.

