Rusia crede în revanşă

A doua semifinală de la EURO 2008 propune reeditarea primei partide din Grupa D de la actualul turneu final, cea dintre Rusia şi Spania. Ibericii par a avea un ascendent moral în faţa ruşilor, de care au trecut cu 4-1 în meciul de deschidere al Grupei D. De altfel, 4-1 este cel mai mare scor înregistrat de-a lungul istoriei între cele două echipe naţionale. Chiar dacă a pierdut la scor în faţa Spaniei jocul din grupă, Rusia a arătat în acea partidă (îndeosebi în prima repriză) un joc spectaculos şi ofensiv, lipsit însă de eficacitate. Spania a lovit atunci la timp şi necruţător, asigurîndu-şi un succes reconfortant. Datele problemei sînt însă complet diferite în această seară, iar principalul pericol pentru iberici vine din partea unui... olandez. El este Guss Hiddink, selecţionerul Rusiei, care a reuşit să-şi îndrepte elevii, fără milă, spre o victorie mai mult decît meritată în sfertul disputat împotriva naţionalei propriei ţări! “În meciul cu Spania, din grupe, nu am jucat deloc bine, iar primul gol primit a făcut diferenţa, spaniolii putînd juca pe contre. Noi am încercat să atacăm, dar la prima minge pierdută ei plecau rapid pe contraatac. Sper ca în semifinală lucrurile să meargă mai bine pentru noi. Spania este totuşi favorită, pentru că are jucători mai experimentaţi decât echipa mea”, a menţionat Hiddink. Olandezul îşi pune mari speranţe în Andrei Arşavin, jucătorul campioanei Zenit (cîştigătoarea Cupei UEFA), care este disputat în aceste zile de Barcelona, Real Madrid şi Arsenal. Apreciat de Zidane drept cel mai bun jucător de la EURO 2008, Arşavin, suspendat în primele două partide de la EURO 2008, reprezintă principalul pericol pentru poarta căpitanului Iker Casillas. Spania a mers “ceas” în faza grupelor (9 puncte din tot atîtea posibile) şi a fost amînată de arbitrul german Fandel să celebreze calificarea în sfertul cu Italia abia după disputarea loviturilor de departajare. “Am făcut istorie până acum, dar nu ne vom opri aici. Vrem să cucerim titul european. Nu vom abandona de la filozofia noastră de joc în meciul cu Rusia. Vom juca un fotbal ofensiv, iar posesia va fi cheia. Am crezut mereu în stilul nostru. Avem încredere în antrenor”, a declarat mijlocaşul spaniol Xavi. Selecţionerul Aragones, care îşi va încheia mandatul la cîrma Spaniei indiferent de locul pe care se va clasa selecţionata iberică la acest turneu final, a încercat să-i adoarmă vigilenţa lui Hiddink, anunţînd că mijlocaşul defensiv Senna şi golgeterul David Villa ar putea începe partida pe banca de rezerve deoarece acuză oboseala acumulată pe parcursul competiţiei. Şi pentru un naiv este greu de conceput că Aragones este dispus să renunţe la doi jucători “cheie” înaintea unui meci atît de important, dar mai ales pentru Hiddink... Din echipa Rusiei vor lipsi, cu siguranţă, Kolodin şi Torbinski, ambii suspendaţi, în timp ce Aniukov, Saenko şi Bilialetdinov acuză uşoare probleme medicale. Rusia şi Spania s-au întîlnit de nouă ori de-a lungul istoriei, iar palmaresul este favorabil ibericilor cu cinci victorii, trei rezultate de egalitate şi o singură înfrîngere. Spania şi Rusia s-au întîlnit în trei rînduri la turneele finale ale Campionatelor Europene şi de fiecare dată cîştig de cauză au avut spaniolii.

Echipele probabile - Rusia (antrenor: Guus Hiddink): Akinfeev - Aniukov, Ignaşevici, A. Berezuţki, Jirkov - Semak, Zirianov, Semşov, Saenko - Arşavin, Pavliucenko; Spania (antrenor: Luis Aragones): Casillas - Sergio Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila - Iniesta, Senna, Xavi, D. Silva - D. Villa, F. Torres. Arbitri: Frank De Bleeckere - Peter Hermans şi Alex Verstraeten (toţi din Belgia).