Să redăm împreună zâmbetul unui copil de doar 8 ani!

Tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu boli cumplite. Din fericire, pentru multe dintre afecțiuni există speranțe, astfel că părinții, împreună cu medicii, luptă pentru salvarea copiilor. Tratamentele, fie medicamentoase fie chirurgicale sunt însă extrem de scumpe, așa că se cere și ajutorul semenilor. Se reușește strângerea sumelor necesare, așa că micuții sunt salvați.

DIAGNOSTIC RAR

Vladimir Bivol are doar 8 ani și a primit diagnosticatul de Tumoră Wilms (Nefroblastom), un tip de cancer renal rar care îi poate pune oricând viaţa în pericol. În cazul său, primii pași au fost făcuți; a fost operat la Spitalul Medical Park din Istanbul. Urmează ședințele de chimioterapie, menite să elimine şi ultimele celule cancerigene rămase, astfel încât riscul de recidivă să fie minim. Costurile pentru tratament depăşesc, însă, cu mult posibilităţile familiei, Vladimir având nevoie de 90.000 de euro pentru a parcurge procesul până la final. Până în prezent, în campaniile de strângere de fonduri efectuate atât în România, cât şi în Republica Moldova, s-au strâns donaţii în valoare de 25.000 euro. “Boala de care suferă Vladimir reprezintă 6% dintre totalul tumorilor solide şi 95% din tumorile maligne renale şi afectează, în special, copiii. Nu este cunoscut încă motivul care duce la apariţia tumorii însă, din câte am înţeles de la doctori, cancerul începe să se formeze atunci când copilul este încă în uter, ca urmare a faptului că unele celule ale rinichilor nu se dezvoltă în mod corespunzător. Celulele anormale se multiplică în starea lor primară şi formează o tumoră, care este de obicei detectabilă la vârsta de trei sau patru ani. Atât noi, cât şi prietenii noştri din Republica Moldova, de la Fundaţia “Sfântul Gheorghe”, ducem o luptă contracronometru pentru a strânge fondurile necesare pentru a acoperi costurile şedinţelor de chimioterapie”, a declarat preşedintele Asociaţiei “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă, citat într-un comunicat Plus Communication.

DONAȚII

Cine vrea să-l ajute pe Vladimir, poate dona 2 euro prin transmiterea unui simplu SMS la 8832, cu textul “Vladimir”. Fiecare mesaj trimis înseamnă o şansă în plus pentru sănătatea şi viitorul băiatului. De asemenea, donaţiile pot fi făcute şi online, pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/vladimir-bivol/, prin transfer bancar, în conturile Asociaţiei “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari).