S-a sucit! Guvernul nu mai vrea să vândă apartamentele ANL

12:53:51 / 26 Octombrie 2016

ANL- LOCUINTE SOCIALE????

Ce s-a intamplat cu cei care erau chiriasi in acele LOCUINTE ANL??? au fost dati afara??? La 360 lei chirie ( garsoniera), la momentul actual , deoarece urmeaza sa se scumpeasca si intretinere 500 lei (pe timp de iarna cu subventie la caldura), la apartamente 600 lei chirie si intretinere 700 lei (pe timp de iarna cu subventie la caldura), probabil cei care vor fi distribuiti in aceste ANL-uri - LOCUINTE SOCIALE ,VOR FACE FATA ACESTOR CHELTUIELI SAU VOR PRIMII BANI DIN TAXELE SI IMPOZITELE PLATITE TOT DE NOI !!!!!??? Probabil vor fi in permanenta goale si pregatite pentru astfel de nenorociri, produse de oameni cu probleme psihice, deoarece acest lucru s-a intamplat la BISTRITA!!!! TIND SA CRED CA ACELE LOCUINTE ANL ERAU GOALE , DEOARECE NU AI CUM SA DAI UN OM AFARA CARE ITI PLATESTE O CHIRIE SI ARE UN CONTRACT DE INCHIRIERE VALABIL PE O ANUMITA PERIOADA( 1 AN)!!!!!! NU ESTE SPECIFICAT NICAIERI IN CONTRACT CA " IN SITUATII DE GENUL SA FIE EVACUATE PERSOANELE CARE DEJA LOCUIESC IN ACELE LOCUINTE" Bine ca asiguram cazare imigrantilor in caminele studentesti si fortam studentii sa isi caute locuinte cu chirie!!!! Cum se va proceda cu blocurile unde deja sunt vandute din apartamente???? Vor fi dati afara chiriasi si vor ramane doar proprietari in asteptare de noi cazuri sociale???? Dar se apropie alegerile si trebuie sa "DAM BINE LA PUBLIC" . "PSD va susține Guvernul Dacian Cioloș dacă sociologul Vasile Dâncu va fi numit vicepremier. Numele lui Vasile Dâncu a fost vehiculat încă de la început, chiar şi pentru funcția de premier. ". MULTUMESC.