Săgeata, învinsă la limită de Steaua

19:11:07 / 24 Martie 2014

Sa zicem ca golul inscris(si anulat)de Sageata in repriza a doua a fost din ofsaid! Da ca insa ar fi condus Sageata cu 2-1 si acelasi gol il inscria Steaua propun un test de perspicacitate(!!!) stelistilor: AR MAI FI ANi ULAT ARBITRUL GOLUL? Si cate astfel de intamplari au fost in acest campionat si toate,dar absolut toate,judecate numai in favoarea Stelei. Daca as fi nfost suporter stelist mi-ar fi fost jena mare