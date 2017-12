Săgeata, la un punct de zona retrogradării

Cu patru înfrângeri consecutive şi un singur succes în ultimele opt etape, Săgeata Năvodari s-a apropiat periculos de zona retrogradării din clasamentul Ligii 1 la fotbal. Sâmbătă, năvodărenii au bifat un nou eşec pe teren propriu, 0-1 cu Dinamo, în etapa a 16-a, după o gafă imensă în defensivă.

„A fost o partidă echilibrată, mai ales în prima repriză, însă iar am făcut un cadou adversarilor după pauză. Din păcate, aceştia suntem noi, facem prea multe cadouri şi este normal să nu poţi câştiga în acest fel. Culmea, cadourile le fac chiar jucătorii cu experienţă. Jucăm bine şi organizat, însă vin aceste greşeli, care te trag în spate. După gol ne-a fost dificil, mai ales că a venit şi eliminarea lui Mera, şi ne-am făcut jocul greu singuri. Avem probleme la finalizare. La Chiajna am ratat şapte ocazii, cu Dinamo am avut câteva în prima repriză şi nu am reuşit să dăm gol. Este o situaţie de criză, pentru că nu am mai câştigat de patru etape şi jucăm etapa următoare la CFR Cluj, apoi din nou în deplasare, la Mediaş, şi, în ultima etapă din acest an, primim vizita celor de la FC Braşov. Este greu, mai ales că ne-am propus ca în tur să adunăm cel puţin 18 puncte, iar pentru a ne atinge obiectivul trebuie să câştigăm la CFR Cluj, unde ne va fi foarte dificil. Mergem să nu ne predăm, ci să ne jucăm şansele. S-a schimbat foarte mult situaţia din partea inferioară a clasamentului şi am ajuns la două puncte de locul 16. Oţelul a pierdut multe meciuri, FC Braşov la fel, în timp ce Viitorul şi U. Cluj au adunat puncte, iar singura echipă care pare să fi rămas în urmă este Corona. Pentru moment, nu suntem sub linia retrogradării, dar nu pentru că am jucat noi fantastic, ci pentru că nu ne lasă alţii”, a spus antrenorul Tibor Selymes.

LABILITATE PSIHICĂ Tehnicianul grupării de pe litoral crede că una dintre cauzele declinului echipei sale este labilitatea psihică a jucătorilor. „Problema noastră, mai ales în ultimele partide, este că luăm un gol, iar în următorul sfert de oră mai încasăm două-trei. Cădem psihic prea repede şi prea mult, dar sunt jucători care nu au evoluat decât în liga secundă până în acest sezon. Când primim gol, ei cred că s-a terminat totul şi nu mai putem să revenim. În meciul cu Dinamo am avut, totuşi, o altă mentalitate. Am luat gol, dar chiar şi în inferioritate numerică am încercat să le punem probleme bucureştenilor. Mi s-a părut că am avut o lovitură de pedeapsă neacordată la o intervenţie asupra lui Chiţu şi acelaşi jucător şi-a creat apoi o ocazie importantă, însă nu am reuşit să înscriem”, a explicat tehnicianul năvodărean. În urma rezultatelor slabe, scaunul de antrenor al lui Selymes se clatină tot mai mult. „Suntem în România şi postul de antrenor este tot timpul ameninţat. Chiar şi când adunasem 13 puncte după opt etape şi eram la mijlocul clasamentului existau discuţii. Iarna trebuie să aducă nişte schimbări, altfel este nasol. Avem nevoie de câţiva jucători cu experienţă şi cu multe partide în prima ligă, care să aducă un plus în joc. Să aducă linişte şi siguranţă în jocul echipei, să ştie când să apese pe acceleraţie şi când să temporizeze. Putem să facem liste de transferuri, dar trebuie să avem bani să-i aducem pe jucători, să le dăm salarii la zi şi să le oferim condiţii de pregătire”, a declarat Selymes.