Săgeata Năvodari mai joacă abia pe 20 octombrie!

Săgeata Năvodari a obţinut duminică, la Brăila, a treia victorie în acest campionat, succes care o păstrează în plutonul fruntaş al clasamentului Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal. Formaţia de pe Litoral totalizează 11 puncte, fiind precedată de Sportul Studenţesc Bucureşti (15p) şi CS Otopeni (13p). Un punctaj care putea fi mai bun, dacă nu era acel egal de pe teren propriu cu Unirea Slobozia (4-4), dar şi mai slab, dacă ne gândim că brăilenii au condus cu 2-0 la pauză, dar rezultatul final a fost 3-2 pentru Săgeata. Au fost două meciuri decise pe final, meciuri care i-au dus de la agonie la extaz şi invers pe suporterii grupării din Năvodari. „Într-adevăr, au fost două meciuri de infarct, dar mă bucur că am reuşit să ne întoarcem cu trei puncte de la Brăila. Din păcate, au fost câteva mari greşeli personale care au dus scorul la 2-0 pentru gazde, însă echipa şi-a revenit şi datorită forţei grupului a întors rezultatul”, a declarat antrenorul principal Aurel Şunda, care de această dată a fost mult mai inspirat la schimbări, comparativ cu etapa anterioară. Jianu şi Şicu, trimişi pe teren în repriza secundă, au fost decisivi pentru obţinerea victoriei de la Brăila! „Aveam nevoie de un suflu nou în ofensivă, aşa că i-am introdus pe Jianu şi pe Şicu, care au întors soarta meciului pe final. Am demonstrat că există soluţii şi pe banca de rezerve. Am şi riscat puţin pe final, dar trebuia”, a adăugat Şunda.

DOUĂ ETAPE ÎN CARE SĂGEATA NU JOACĂ. Fotbaliştii de la Săgeata Năvodari au primit liber până miercuri după-amiază, pauza atât de lungă fiind justificată de faptul că următorul meci oficial este programat abia pe 20 octombrie, cu Sportul Studenţesc! Săgeata nu joacă în etapele a 6-a şi a 7-a, pentru că adversarele sale, FCM Bacău şi Callatis Mangalia, s-au retras din campionat. Conducerea clubului încearcă să perfecteze meciuri amicale în această perioadă, cu prim-divizionarele Viitorul Constanţa şi Rapid Bucureşti.