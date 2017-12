Săgeata pierde două puncte pe final de joc

Meci incredibil sâmbătă, la Năvodari, între gazdele de la Săgeata şi Unirea Slobozia. Scorul final a fost egal, 4-4 (3-1), însă formaţia constănţeană a scăpat printre degete două puncte care s-ar putea dovedi extrem de importante în economia campionatului. Ialomiţenii au reuşit un start perfect, cu o bară în min. 3 şi cu un gol marcat de L. Mihai în min. 11, primul încasat de Săgeata după 281 de minute jucate în actuala ediţie de campionat. Gazdele nu au acuzat şocul, iar până la pauză au dominat autoritar. Valoarea superioară s-a materializat şi pe tabelă, prin golurile lui Tigoianu (min. 13), L. Rusu (min. 26, şut superb din afara careului) şi Zaharia (min. 33): 3-1 la pauză. Zaharia a realizat dubla în min. 58, iar la 4-1 totul părea lămurit pe stadionul Flacăra din Năvodari. Săgeata s-a relaxat prematur însă, oaspeţii s-au mobilizat şi au încercat să reducă proporţiile scorului, ceea ce au şi reuşit în ultimul sfert de oră. Dună s-a dovedit mai inspirat la schimbări decât Şunda, iar Unirea a plecat de la Năvodari cu un punct nesperat! L. Mihai (min. 76), Mihalcea (min. 84-pen.) şi Gheorghiu (min. 89) sunt autorii ultimelor trei goluri ale unui meci cu adevărat ”nebun”, încheiat cu scorul de 4-4. De remarcat că Săgeata şi Unirea se mai întâlniseră de două ori în această vară, iar constănţenii câştigaseră cu 4-0 într-un amical şi cu 3-1 în Cupa României.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Îmi asum răspunderea pentru acest rezultat, pentru că am mai păţit aşa ceva şi la alte meciuri. Când am avut 3-0 sau 4-0 sau 4-1 ca astăzi (n.r. - sâmbătă), am introdus pe teren şi alţi jucători, ca să aibă meciuri în picioare, dar ei nu s-au ridicat la nivelul cerinţelor unei echipe ca Săgeata” - Aurel Şunda (antrenor principal Săgeata). „Trebuie să-mi felicit jucătorii pentru repriza a doua, pentru că s-au trezit efectiv după pauză şi au jucat altceva. Sigur, asta şi pe fondul relaxării adversarilor, s-a văzut, dar am profitat de slăbiciunile lor şi am reuşit un rezultat de egalitate. Dar ăsta-i fotbalul: meciul a fost frumos pentru spectatori, dar pentru noi antrenorii a fost foarte greu” - Marin Dună (antrenor Unirea).

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Viciu - Goşa, Tudorache, Sg. Bar, L. Rusu - Diaby, V. Apostol (81 Vîrtic), Vezan, Tigoianu (60 Jianu) - B. Oprea (75 Dumitru), D. Zaharia; Unirea (antrenor Marin Dună): L. Dobre - C. Roşu, R. Soare, Lorincz, M. Florea - A. Ivaşcu (79 Patriancă), Macare, L. Mihai, A. Luca (57 Gheorghiu) - V. Gheorghe (63 D. Gheorghe), Mihalcea.