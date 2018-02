Săgeata Stejaru - SSC Farul Constanţa, capul de afiş al optimilor la Trofeul „Telegraf”

17:28:54 / 14 Februarie 2018

Transparenta

Duca-se naiba de transparenta. Echipele s-au inscris,au stiut conditiile de participare,au stiut pentru cat sa se scormoneasca in buzunare unele dintre ele pentru achitarea taxei asa ca noi,marii si priceputii de organizatori,suntem surzi la solicitarile,la intrebarile,la nemultumirile sau nedumeririle jucatorilor,conducatorilor sau spectatorilor. Noi,organizatorii,facem cum ne taie capul. Nu cunosc ce ganduri au in contnuare echipele nemultumite ,dar daca isi vor respecta angajamentul luat atunci,fara joc in optimi si sferturi,Store si ASC vor lupta(in sfarsit) intre ele in semifinale si in consecinta este posibila o finala fara joc,pentru ca organizatorii n-au stiut(sau n-au fost lasati) sa faca o imperechere favorabila. Revenind la transparenta m-am straduit si am aflat de chiria orara la salile din Sibiu(150 lei fara TVA) din Brasov(200 lei) si la moderna sala din Cluj(300 lei,cu specificatia ca pentru o competitie ca a noastra care se intinde pe multe zile se percepe doar 200 lei) Eu stiu cat este si la Constanta dar le-am lasat organizatorilor sa o spuna. Oricum n-am sa-i mai deranjez,mie rusine de jena lor si-i las sa se faca de tot rasul