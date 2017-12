Săptămînă decisivă la FC Farul

Cu o săptămînă înaintea debutului Ligii I, FC Farul a încheiat seria meciurilor de verificare şi se pregăteşte pentru meciul din prima etapă, cu Universitatea Craiova, programat sîmbătă, de la ora 22.15, în deplasare. Bilanţul jocurilor amicale este pozitiv, dar gruparea de pe litoral nu a dat piept cu adversari de talie. Constănţenii au înregistrat şapte victorii, 2-0 cu Oţelul, 3-1 cu Red Bull Salzburg II (liga a III-a, Austria), 7-0 cu Bad Wunsbach (liga a III-a, Austria), 6-3 cu Burghausen (liga a III-a, Germania), 1-0 cu Neftki Baku (Azerdbaidjan), 2-1 cu Nottingham Forest (liga a II-a, Anglia) şi 3-0 cu CSM Medgidia (liga a treia), două rezultate de egalitate 0-0 cu Oţelul (3-2 după executarea loviturilor de departajare) şi 0-0 cu Greuter Furth (liga a II-a, Germania) şi două înfrîngeri, 0-1 cu Unirea Urziceni şi 1-3 cu Delta Tulcea (liga a II-a). Ultimul rezultat l-a pus pe gînduri pe antrenorul Constantin Gache, care a declarat temător: “Trebuie să ne trezim repede, pentru că mai avem mult de lucru”. Mai mult, meciul cu tulcenii a arătat mari lacune în defensivă, în special pe flancul drept. Fără Răzvan Farmache, accidentat pentru o perioadă destul de lungă, antrenorul Farului nu are decît varianta Cosmin Băcilă. Obişnuit mai mult cu postul de mijlocaş, jucătorul adus de la Forex Braşov a avut o prestaţie dezamăgitoare, care a culminat cu eliminarea din min. 53, pentru cumul de cartonaşe galbene. În plus, în centrul defensivei, singura certitudine o reprezintă Cristi Şchiopu, noul căpitan al echipei. Alături de acesta, Gache i-a titularizat pe rînd pe Ion Barbu şi Decebal Gheară, dar niciunul nu a impresionat. Dacă la mijlocul terenului există multe soluţii, în atac accidentarea brazilianului Gerlem a dat peste cap întreg sistemul gîndit de tehnicianul grupării de pe litoral. Favorit la titularizare pare a fi Marius Nae, care a evoluat şi la Sportul Studenţesc ca vîrf retras, alături de care au fost încercaţi, pe rînd, Ştefan Ciobanu şi Emil Nanu, primul părînd favorit graţie golurilor înscrise în meciurile de pregătire. Pe de altă parte, Gache are la dispoziţie mai mulţi jucători tineri de la echipa secundă, care ar putea face pasul către formaţia de primă ligă în acest campionat, mai ales că unul dintre obiective este întinerirea lotului.

“Ştire bombă” despre Teekloh

Site-ul liberiansoccer.com a lansat ieri o ştire pe cît de ameţitoare, pe atît de ciudată. Conform acestei surse, Ben Teekloh a ratat semnarea unui contract pe cinci ani cu Espanyol Barcelona pentru că are malarie, fapt descoperit de spanioli la vizita medicală efectuată de jucător. Mai mult, Espanyol ar fi fost dispusă să achite nu mai puţin de 3,7 milioane de euro şi că gruparea iberică vrea să-l cumpere în iarnă. “Este o invenţie. Nu a fost vorba de nicio ofertă de la Espanyol şi oricum este o diferenţă uriaşă între suma vehiculată şi cota jucătorului. În privinţa malariei, Teekloh a făcut vizita medicală şi totul a fost în regulă. Şi dacă nu ar fi făcut-o, tot nu se putea antrena sau juca bolnav de malarie”, au replicat conducătorii constănţeni.

Altfel, Bogdan Apostu urmează să semneze în zilele următoare un contract cu gruparea israeliană Hapoel Bnei Sakhnin, din prima ligă. Atacantul constănţean mai are contract cu Farul încă doi ani, iar gruparea constănţeană şi cea israeliană au ajuns la un acord în privinţa transferului său, pentru suma de aprox. 100.000 de euro.